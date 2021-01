Vergangenen Herbst macht Jeff Bridges eine schwere Erkrankung öffentlich. Bei dem "The Big Lebowski"-Star wurde ein Lymphom diagnostiziert. Nun aber wendet er sich mit äußerst positiven Neuigkeiten an seine Fans: Sein Tumor sei "drastisch geschrumpft".

Gute Nachrichten von Schauspieler Jeff Bridges. Der 71-Jährige verriet auf seiner Website, dass sein Tumor "drastisch geschrumpft" sei. Bei ihm wurde vergangenes Jahr ein Lymphom diagnostiziert, momentan lässt er sich gegen die Krebserkrankung behandeln. Er habe eine Computertomografie gemacht, um zu sehen, ob seine Behandlung den Tumor verkleinere, schrieb er.

Das Ergebnis: "Das Ding ist drastisch geschrumpft. Ich bin begeistert von den Nachrichten nach Hause gekommen." Bridges erklärte zudem, dass ihm die Werke des Künstlers Rozzell Sykes durch diese Zeit helfen. Er habe auch Rozzells Mantra übernommen: "Sei Liebe".

Überhaupt beeindruckt der Hollywoodstar mit seiner positiven Art, an seine Erkrankung ranzugehen. So meldete er sich im Dezember auf Instagram mit rasiertem Kopf bei seinen Fans zurück. Bridges postete ein Foto mit der Botschaft: "Fühle mich gut, habe meinen Kopf rasiert, habe mir ein Hundebaby - Monty - angeschafft, hatte Geburtstag, 71, Mensch". Das Foto zeigt Bridges lachend auf einem Liegestuhl mit einem kleinen Hund auf dem Schoß.

Jeff Bridges war in über 50 großen Hollywood-Produktionen zu sehen, darunter "Starman", "Iron Man" und "The Big Lebowski" - die Rolle in dem Film brachte ihm internationalen Kultstatus ein. Für seine Performance in "Crazy Heart" gewann er 2010 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Zudem war er weitere sechsmal für einen Goldjungen nominiert.