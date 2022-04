Manch eine oder einer mag es noch immer nicht glauben. Aber ja, Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar. Nun verrät die Schauspielerin ein paar neue Details über das Liebesleben mit Sarah Connors Ex. Unter anderem planen die beiden inzwischen sogar zusammenzuziehen.

Das Dschungelcamp haben sie beide bereits hinter sich gebracht - sie 2016, er 2017. Ach, wären die beiden doch nur mal zusammen eingezogen. Dann hätten Jenny Elvers und Marc Terenzi vielleicht schon vor ein paar Jahren das gemeinsame Liebesglück gefunden. So aber dauerte es, bis sie nun in der Show "Club der guten Laune" tatsächlich zusammen vor der Kamera standen.

Seither allerdings scheinen die Schauspielerin und der Sänger ein Herz und eine Seele zu sein. "The Regels sind the regels", wissen wir von Terenzi seit seinem Dschungel-Ausflug. Und zu den gemeinsamen Regels des Paares gehört offenbar auch, die Öffentlichkeit an der Beziehung teilhaben zu lassen.

So gab Elvers nun dem Magazin "Gala" ein Interview, in dem sie über das Kennenlernen und die weiteren Schritte der beiden aus dem Nähkästchen plaudert. "Wir mochten uns schon immer. Wir waren aber in der Vergangenheit, wenn wir uns mal getroffen haben, immer in einer Beziehung", verrät die 49-Jährige etwa.

"Marc ist sehr romantisch"

Als sie sich dann einander angenähert hätten, sei es zunächst "ganz langsam" losgegangen, plaudert Elvers weiter aus. "Ich weiß noch, es gab eine Situation, da haben wir auf irgendwas gewartet und dann nahm er plötzlich meine Hand und küsste mich auf die Innenseite meines Handgelenks, da dachte ich plötzlich: ohhh …", offenbart sie. Als die Kameras aus waren, hätten sie später "dann sehr viel Zeit miteinander verbracht".

Schließlich sei aber der ganz große Schritt unausweichlich gewesen: "Zurück ins kalte Deutschland und in den Alltag. Funktioniert das überhaupt? Plötzlich stellen sich Fragen wie 'Wer geht einkaufen?', 'Wer putzt?'" Sie sei froh, dass sie die Beziehung so lange geheim halten konnten. So hätten sie "erstmal selber für uns gucken" können, "ob wir diese Gefühle auch in die normale Welt transportieren können." Doch siehe da: "Es hat geklappt."

Ihr erstes richtiges Date im privaten Rahmen hätten sie nach Drehschluss nachgeholt, erklärt Elvers. "Als es dann alle wussten, sind wir sehr romantisch essen gegangen. Marc ist sowieso sehr romantisch. Er überrascht mich gerne mit Kerzen oder Blumen, wenn ich nach Hause komme. Das hatte ich die letzten Jahre nicht und kenne ich so gar nicht mehr", erläutert die Schauspielerin.

Sarah Connor kennt sie "sowieso"

Auch Marcs Tochter Summer, die aus der Ehe des 43-Jährigen mit Popstar Sarah Connor stammt, habe sie schon kennengelernt, berichtet Elvers. "Sie ist ein ganz entzückendes Mädchen." Connor wiederum kenne sie "sowieso schon". Seit sie mit Terenzi zusammen ist, habe sie dessen Ex aber noch nicht getroffen.

"Marc wohnt aktuell in einem Hotel in Berlin in der Nähe vom Ku'damm. Deshalb bin ich gerade die meiste Zeit bei Marc", gewährt Elvers einen weiteren Einblick in den Alltag des Paares. Dabei könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden bald ein gemeinsames Zuhause suchen werden. "Wir machen in der Tat gerade Pläne", sagt Elvers. Nur wo sie sich eventuell niederlassen wollen, steht offenbar noch nicht fest. Es müsse "nicht unbedingt in Berlin" oder "in der Lüneburger Heide" sein, wo sie derzeit lebt, sagt Elvers lachend. Aber wenn man sich liebt, ist es ja ohnehin an jedem Ort der Welt schön.