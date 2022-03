Bei den Dreharbeiten zu einer neuen TV-Show in Thailand soll es zwischen dem Sänger Marc Terenzi und der Schauspielerin Jenny Elvers gefunkt haben. Freunden zufolge sollen es die beiden sehr ernst mit ihrer Beziehung meinen.

Marc Terenzi ist offiziell erst seit Kurzem wieder Single. Anfang März bestätigte er die Trennung von seiner Freundin Viviane - insgesamt drei Jahre waren die beiden ein Paar. Doch offenbar hat der Sänger erneut Schmetterlinge im Bauch. Und dafür soll Jenny Elvers verantwortlich sein. Wie RTL aus dem nahen Umfeld der beiden erfahren hat, sind der Musiker und die Schauspielerin ein Paar. Sowohl Terenzi als auch Elvers haben sich auf Anfrage bislang noch nicht dazu geäußert.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben sich die beiden im Januar bei Dreharbeiten zu der neuen TV-Show "Club der guten Laune" in Thailand kennengelernt. Für das Format schickt TV-Sender Sat.1 zehn Promis in den Club-Urlaub. Die Promis, die ihren Aufenthalt so lange wie möglich genießen möchten, müssen sich laut dem Sender spielerisch gegenüber den anderen prominenten Club-Miturlaubern beweisen.

Vor rund zwei Wochen soll Elvers laut Informationen der "Bild" in einem Hotel in Berlin gesichtet worden sein, indem Terenzi momentan lebt. Am vergangenen Sonntag teilte sie bereits geheimnisvolle Worte auf Instagram: "And then, there is someone who knows what to do…"! An wen sich diese Zeilen gerichtet haben, scheint nun klar. "Es ist noch sehr frisch", zitiert die "Bild"-Zeitung einen gemeinsamen Freund. "Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst", heißt es weiter.

Mit RTL sprach Terenzi bereits kurz nach den Liebes-Aus-Schlagzeilen über die Hintergründe zur Trennung. "Wir sind immer noch gute Freunde, wir sind im Guten auseinander gegangen. Wir beide möchten uns auf unsere Karrieren fokussieren", klärte er auf. In seinem Trennungsstatement erklärte er zudem, dass er und Viviane schon vor ein paar Monaten den Schlussstrich gezogen hätten.