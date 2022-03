Seit drei Wochen ist bekannt, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Liebespaar sind. Nun treten die zwei erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Bei einem Charity-Event können sie kaum die Finger voneinander lassen und sprechen im Interview mit RTL über ihre noch junge Beziehung.

Mitte März wurde bekannt, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Paar sind. Kennengelernt haben sich die zwei bei den Dreharbeiten zur Sat.1-Realityshow "Club der guten Laune", die in Thailand aufgezeichnet wurde. Inzwischen sollen die Schauspielerin und der Musiker sogar schon auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe sein. Jetzt aber traten sie bei einem Charity-Event erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Wöhrl, Elvers und Terenzi (v.l.n.r.). (Foto: instagram.com/dagmar_woehrl)

"Lana Müller meets Villa Contessa" lautete der Name der Veranstaltung am Dienstag im brandenburgischen Bad Saarow. Bilder davon sind nicht nur auf dem Instagram-Account von Unternehmerin und "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl zu sehen. Auch Jenny Elvers' 21-jähriger Sohn Paul war zugegen und lud in seiner Story ein Foto von sich mit seiner Mutter und ihrem neuen Freund hoch.

Aus Freundschaft wurde Liebe

"Ich kenne Paul schon lange, wir kennen uns schon seit acht Jahren", verriet der 43-jährige Marc Terenzi, als RTL das frisch verliebte Paar zum Interview traf. Und auch die sechs Jahre ältere Jenny Elvers und er seien bereits länger Freunde gewesen: "Wir sind befreundet seit Jahren. Ich denke, wir haben uns gesehen, als wir Freunde waren und jeder Partner hatte." Lächelnd ergänzte Elvers: "Jetzt hat es mal gepasst."

"Wenn man verliebt ist, egal wie alt man ist, dann kommt dieses Teenagerding wieder durch, das ist auch schön", so Elvers weiter. "Ich leb' im Hier und Jetzt und weiß auch nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Es ist halt jetzt gerade so, und es fühlt sich richtig an. Und gut ist. Ich hab' keine Lust, mich zu rechtfertigen für meinen wahnsinnig guten Männergeschmack." Sie berichtete außerdem, dass sie bereits Terenzis 15-jährige Tochter Summer kennenlernen durfte.

Summer stammt aus seiner Beziehung mit Sarah Connor. Mit der Sängerin hat Terenzi auch einen gemeinsamen Sohn, den 18 Jahre alten Tyler. Zudem ist er Vater einer 2011 geborene Tochter und eines Jungen, der 2015 zur Welt kam. Elvers war vor Kurzem an der Seite ihres Ex-Freundes Alex Jolig, Vater von Paul, in der RTL-Reality-Show "Prominent getrennt" zu sehen.