Anfang des Jahres hat der Schauspieler einen Horrorunfall. Rund 35 seiner Knochen brechen. Nun zeigt sich Renner wieder in der Öffentlichkeit. Sein Chiropraktiker erklärt indes, unter welch "unerträglichen" Schmerzen Renner litt. Mehrere Mittel zusammen sollen dagegen geholfen haben.

Über drei Monate ist es nun schon her, dass Schauspieler Jeremy Renner von einem Schneepflug überrollt wurde. Seine Genesung scheint derweil gut voranzuschreiten: Der Star zeigte sich bei der Premiere seiner neuen Doku-Serie "Rennervations" zwar noch etwas ramponiert, aber glücklich auf dem roten Teppich. Renners Chiropraktiker Christopher Vincent hat sich nun im Interview mit dem "People"-Magazin hoffungsvoll gegeben, dass der 52-Jährige vollständig gesund werden und sogar stärker als vor dem schweren Unfall zurückkommen könnte.

In den ersten Wochen nach dem Unfall habe Renner "unerträgliche" Schmerzen gehabt, so Vincent. Allein der Bruch des Schienbeins sei schon schwerwiegend genug gewesen, aber Renner habe ja insgesamt über 30 Knochenbrüche erlitten. "Mental kann man mit so viel Schmerz gar nicht umgehen."

Der Therapeut erklärte weiter, dass der Schmerz im Genesungsprozess das größte Problem sei: "Wenn man 30 davon hat, sendet der Körper einfach Schmerzsignale von jedem Teil des Körpers an das Gehirn. Du kannst sie nicht außer Kraft setzen. (...) Die Schmerzen sind 24 Stunden am Tag da, dein Körper bekommt nicht mal im Schlaf eine Pause. Der Schmerz schläft nicht, also beeinträchtigt er deinen Schlaf und dieser Schlafmangel beeinträchtigt die Genesung."

Zusammen mit einem Team aus Fachleuten habe Vincent versucht, Renners Genesung in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. Nach und nach habe der Chiropraktiker Renners Haus "in ein komplettes Reha-Zentrum" verwandelt. Unter anderem habe er Renner eine entzündungshemmende Diät sowie Nahrungsergänzungsmittel verordnet, die helfen "Schmerzsignale, die ins Gehirn gelangen" zu reduzieren. Mit fortschreitender Genesung habe Renner mit Meditation begonnen und versucht, sich selbst zu beruhigen, um die Schmerzen zu überwinden.

Der Chiropraktiker zeigt sich davon überzeugt, dass Renners Widerstandskraft drei Monate nach dem beinahe tödlichen Unfall eine Seltenheit darstelle. Der Schauspieler sei sehr antriebsstark und besitze eine große Entschlossenheit, wieder gesund zu werden.