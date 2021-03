Eigentlich kennt man Jessica Schwarz als Schauspielerin aus zahlreichen TV- und Kinoproduktionen. Nun verdingt sich die 43-jährige Schauspielerin aber auch im Hotelgewerbe und eröffnet mit ihrem Freund in Portugal ein Boutique-Hotel für "Glamping"-Fans.

Schauspielerin Jessica Schwarz hat gemeinsam mit ihrem Freund Louis ein kleines Boutique-Hotel "im Naturschutzgebiet von Gambia, in der Nähe der Stadt Setubal, etwa 40 Kilometer südlich von Lissabon" eröffnet. Das teilt sie mit einem Video bei Instagram mit. "Rêves Étoilés", so der Name des Resorts, sei "ein kleiner, luxuriöser Glamping-Spot", schreibt sie dazu. In dem kurzen, rückwärts laufenden Clip ist zu sehen, wie die beiden aus dem Pool auf die Umgrenzung springen und winken.

Dem Post nach leben die 43-Jährige und ihr Freund auch selbst dort. Schwarz erzählt, wie es dazu kam: "Wir sind Jessica und Louis, ein Paar aus Berlin, das sich entschieden hat, im Sommer 2020 nach Portugal zu ziehen, nachdem wir glücklicherweise diesen fantastischen Ort namens Rêves Étoilés gefunden haben." Alles habe im Juni 2020 begonnen, "als wir selbst einige wunderbare Tage als Gäste hier verbrachten und dann erfuhren, dass dieser kleine Schatz zum Verkauf stand".

"Romantisches Juwel"

Seit Dezember 2020 haben Schwarz und ihr Partner demnach daran gearbeitet, ihren Traum vom neuen Boutique-Hotel zu verwirklichen. Die drei Schlafeinheiten seien komplett umgestaltet worden, jede habe ihren eigenen Whirlpool. "Ein frisches Konzept mit neuen Farben und neu gestalteten Innen- und Außenbereichen, zusammen mit neuen Namen für jede Einheit, geben dem Ganzen eine einzigartige und aktualisierte Identität", schwärmt sie über den "Inbegriff eines entspannenden Rückzugsortes". Jessica Schwarz und Louis freuen sich nun nur noch auf Gäste, die "dieses romantische Juwel genießen".

Auf dem neuen Account der Anlage sind weitere Bilder von dort zu sehen. Unter anderem auch eine der kleinen Wohneinheiten auf dem Gelände. Vor allem Fans des sogenannten "Glampings", das sich aus "Glamour" und "Camping" zusammensetzt und eine Art Luxus-Ausgabe des klassischen Zeltens ist, sollen hier auf ihre Kosten kommen.

Jessica Schwarz ist nicht komplett neu im Geschäft. 2008 eröffnete sie zusammen mit ihrer Schwester ein Design-Hotel mit Café in ihrem Heimatort Michelstadt in Hessen. Doch auch ihnen machte Corona im vergangenen Jahr zu schaffen.