Sie hat schon unzählige Actionfilme gedreht - doch verletzt hat sich Kate Beckinsale nicht beim Drehen, sondern ausgerechnet beim Anziehen einer Leggings. Ihre Schmerzen dabei sind so schlimm, dass sie sogar im Krankenhaus landet.

Kate Beckinsale hat sich im vergangenen Monat beim Dreh eines Films eine "entsetzliche" Rückenverletzung zugezogen. Glücklicherweise kann die "Underworld"-Darstellerin aber mittlerweile über den Vorfall lachen. Bei einem Auftritt in der "The Late Late Show with James Corden" schildert die 48-Jährige in Anwesenheit von Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl und unter vielen Lachern ihre Reise ins Krankenhaus.

Moderator Corden war davon ausgegangen, dass sie sich bei Dreharbeiten verletzt habe, "von einem Haus gefallen oder sowas", sagte er. Aber nein: "Ich habe etwa acht bis 900 Actionfilme gedreht - aber ich verletze mich in einem Hotelzimmer, während ich Leggings anziehe", stellt Beckinsale klar.

Wie die britische Schauspielerin weiter erzählt, habe es sich angefühlt, als sei "eine Art Gitarrensaite gerissen und alles war furchtbar". Die Schmerzen seien "schlimmer als eine Geburt" gewesen. "Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen. Ich konnte gar nichts tun."

Weil sie auch das Hotelzimmer nicht verlassen konnte, musste ein Krankenwagen gerufen werden. "Irgendwann kam ein Krankenwagen und sie rollten ein Laken aus, hoben mich wie eine Wurst darin auf und legten mich auf eine Bahre."

"Alle wollen meine scheiß Eierstöcke klauen"

Kurz danach gab es aber schon Entwarnung. Auf Instagram teilte Beckinsale damals ein Bild aus dem Krankenhaus mit ihren Followern und schrieb: "Ich fühle mich schon viel besser. Danke euch so sehr für eure lieben Nachrichten. Liebe."

Mittlerweile hat sich Beckinsale wieder erholt. Was genau sie sich zuzog, hat sie bislang nicht im Detail verraten. US-Medien berichteten jedoch im September, die Schauspielerin habe sich am Rücken verletzt.

Dafür erzählte sie im Gespräch mit James Corden, dass sie nun aufgrund der starken Medikamente, die man ihr im Krankenhaus verabreicht habe, wisse, was für eine "Art Betrunkene" sie sei. Die Schauspielerin trinkt nach eigenen Angaben keinen Alkohol.

"Also, bin ich kein 'Weißt du, wer ich bin, hast du alle meine Filme gesehen?'-Typ, was eine große Erleichterung ist", witzelte die 48-Jähirge. Dagegen sei sie aber offenbar eine "Alle versuchen, meine scheiß Eierstöcke zu stehlen"-Betrunkene.