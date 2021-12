Wegen eines lautstarken Streits mit seiner Freundin löst Schauspieler Devin Ratray, unter anderem bekannt aus "Kevin - Allein zu Haus", vor kurzem einen Polizeieinsatz aus. Erst heißt es, es sei keine Gewalt im Spiel gewesen. Nun aber muss sich Ratray doch wegen Körperverletzung verantworten.

Erst rückt nur die Polizei an. Nun wird Devin Ratray laut "People"-Magazin mit einigen Tagen Verspätung auch festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn lauten demnach auf häusliche Gewalt und Körperverletzung.

Der "Kevin - Allein zu Haus"-Darsteller hatte den Polizeinsatz am 13. Dezember ausgelöst, nachdem er sich in einem Hotel in Oklahoma City lautstark mit seiner Freundin gestritten hatte. Allerdings zogen die Beamten wieder ab, ohne dass es zu einer Festnahme gekommen wäre. Schließlich hatte es geheißen, dass keine Gewalt im Spiel gewesen sei.

Nachdem der Fall also eigentlich bereits abgeschlossen schien, erließen die Ermittlungsbehörden nun doch überraschend einen Haftbefehl gegen Ratray, der sich anschließend selbst den Behörden stellte.

"Kevin"-Reunion geplant

So soll die namentlich nicht genannte Frau erst am Tag nach der Auseinandersetzung eine Anzeige gegen Ratray gestellt haben. Sie wirft ihm nun gleich in zwei Fällen häusliche Gewalt und Körperverletzung vor. So sei Ratray bereits am 9. Dezember erstmals übergriffig geworden. Bei dem Streit im Hotel habe er ihr dann ins Gesicht geschlagen, den Mund zugehalten und versucht, sie zu erwürgen.

Devin Ratray verkörperte in den Kultkomödien "Kevin - Allein zu Haus" (1990) und "Kevin - Allein in New York" (1992) Buzz McCallister, den fiesen großen Bruder des von Macaulay Culkin gespielten Titelhelden. Im Reboot "Nicht schon wieder allein zu Haus" schlüpfte Ratray 2021 wieder in die Rolle des Buzz McCallister, der als Erwachsener Polizist geworden ist.

In einem Interview verriet Ratray kürzlich, dass eine Reunion der Darsteller der ersten beiden "Kevin"-Filme geplant sei. Ob es dazu nun noch kommt, ist unklar.