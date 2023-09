Ist das ein subtiler Seitenhieb auf den Ex? Eine Perücke? Oder einfach nur ein neuer Look? Kim Kardashian ist jedenfalls auf aktuellen Bildern kaum wiederzuerkennen. So trennte sie sich für das Foto-Shooting eines Magazins von ihrer charakteristischen langen Mähne.

Bei diesem Anblick von Kim Kardashian dürften sich nicht nur die Fans des 42-jährigen Reality-TV-Stars verwundert die Augen reiben. So posiert die Unternehmerin im Rahmen eines Foto-Shootings für das Magazin "CR Fashion Book" in einem für sie ganz und gar ungewöhnlichen Look.

In Szene gesetzt wurde Kardashian von der Fotografin Nadia Lee Cohen. "Verrückt, ich war auf dem ersten Cover und jetzt, zehn Jahre später, bin ich immer noch inspiriert von Carine Roitfeld", erklärt Kardashian zu den Aufnahmen auf ihrer Instagram-Seite. Roitfeld, ehemalige Chefredakteurin der französischen Ausgabe der "Vogue", hatte "CR Fashion Book" seinerzeit ins Leben gerufen. "Ich liebe dich. Danke, dass ich dabei sein darf", schreibt Kardashian weiterhin an ihre Adresse.

Was aber ist nun so anders an der Frau, die einst angetreten war, mit erotischen Aufnahmen von sich das Internet zu "zerstören"? In der 23. Ausgabe des Magazins zeigt sich Kardashian unter der Überschrift "CR Fashion Boom Muses" tatsächlich erstmals mit raspelkurzen Haaren. Dazu posiert sie in verschiedenen Outfits, die von einem einfachen weißen Top bis hin zu einem schwarzen Pullover in Kombination mit weißen Socken reichen.

"Muse dieser Generation"

"Kim Kardashian, die aus dem Reality-TV kommt, zum Wirtschaftsmogul aufgestiegen ist und bahnbrechende Reformen im Strafvollzug angestoßen hat, ist die Muse dieser Generation, die neu definiert, was es bedeutet, zu inspirieren", heißt es in einem Statement des Magazins zu dem Shooting. Neben ihrer Fernsehkarriere mit der TV-Show "Keeping Up with the Kardashians" hat Kim Kardashian auch als Unternehmerin in der Modebranche Fuß gefasst. Nach der Aufnahme eines Jurastudiums setzte sie sich in den vergangenen Jahren zudem für Gefängnisreformen ein.

"Ich glaube, das größte Problem, das ich noch nicht gelöst habe und das ich allein nicht lösen kann, ist unser Justiz- und Gefängnissystem und die Art und Weise, wie dieses geführt wird", erklärt Kardashian in einem Interview, das sie neben dem Foto-Shooting mit "CR Fashion Book" geführt hat. "Ich hoffe einfach, dass ich zu meinen Lebzeiten etwas bewirken kann", ergänzt sie.

Glücklich in der Mutterrolle

Über ihr Dasein als Mutter sagt Kardashian unterdessen: "Es ist die anspruchsvollste und lohnendste Erfahrung des Lebens. Die Tage sind so lang, aber die Jahre sind so kurz." Sie liebe "die nächtlichen Kuscheleinheiten, unseren morgendlichen Wahnsinn vor der Schule - einfach alles", erklärt Kardashian. Und weiter: "Auch wenn es mir überwältigend erscheint, weiß ich, dass meine Babys erwachsen werden und ich mir die Tage mit den Wutanfällen, den süßen kleinen Schlafanzügen, der Bade- und Bücherzeit zurückwünschen werde. Deshalb schätze ich das alles!"

Kim Kardashian hat insgesamt vier Kinder. Tochter North, 10, und Sohn Saint, 7, brachte sie selbst zur Welt. Ihre Tochter Chicago, 5, und ihr Sohn Psalm, 4, wurden von einer Leihmutter ausgetragen. Vater ist in allen vier Fällen Rapper Kanye West, mit dem Kardashian seit 2014 verheiratet war, ehe sie Anfang 2021 die Scheidung von ihm einreichte.

Kanye West hat seit Kurzem eine neue Freundin namens Bianca Censori. Sie fällt nicht nur durch ihre äußerst freizügigen Outfits in der Öffentlichkeit auf, sondern auch durch ihren markanten Kurzhaarschnitt. Man könnte fast meinen, dass sich Kardashian bei ihrem neuen Look von ihr inspirieren ließ. Unklar blieb derweil zunächst, ob sich Kardashian die Haare wirklich abgeschnitten hat oder auf den aktuellen Bildern lediglich eine Perücke präsentiert.