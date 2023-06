Kim Kardashian wirft sich in den Lack-Bikini

Gib Gummi! Kim Kardashian wirft sich in den Lack-Bikini

Weiß auch, wie man am Baggersee die Blicke auf sich zieht: Kim Kardashian.

Mittlerweile wirkt es manchmal, als liefen ihre Halbschwestern Kylie und Kourtney Jenner ihr den Rang ab. Doch Kim Kardashian weiß schon auch noch das Internet zum Glühen zu bringen. Zum Beispiel mit ihrer neuen Bademodenkollektion.

Der Sommer steht in den Startlöchern. Also nichts wie los an den Baggersee, ins Freibad oder das heimische Planschbecken. Aber Moment?! Wir haben ja noch gar nichts Passendes anzuziehen? Gut, dass es Kim Kardashian gibt. Sie leistet dabei doch nur allzu gerne Abhilfe.

Genauer gesagt: ihr Label Skims, das sie 2019 gegründet hat und das sich auf eng anliegende Klamotten wie Unterwäsche, Shapewear und Bademode spezialisiert hat. Für die Marke hat Kardashian nun einen Look kreiert, bei dem definitiv nicht nur der Bademeister Augen machen wird.

Die 42-Jährige präsentiert die Kollektion sowohl auf ihrer persönlichen Instagram-Seite als auch auf dem Account ihres Labels bei dem Netzwerk. Unterstützung erhält sie dabei von einigen Models, männlichen wie weiblichen, doch Kardashian schlüpft auch selbst in die Kreationen, die sie sich für diesen Sommer ausgedacht hat.

Was das Besondere daran ist? Kardashian gibt im wahrsten Sinne des Wortes Gummi. Egal, ob Bikini, Badeanzug oder Trunk für den Herren - alles kommt im glänzenden schwarzen Latex daher. "Ihr habt noch nie Bademode wie diese gesehen", ist sich das Label sicher und kommt zu dem Urteil, Kardashian zeige hier den "bislang sexiesten Bikini" im Sortiment.

Damit dürfte Kim Kardashian im familieninternen Wettstreit um die aufsehenerregendsten Shootings mal wieder ein paar Punkte gut gemacht haben. Schließlich ziehen nicht zuletzt ihre jüngeren Halbschwestern Kylie und Kourtney Jenner ebenfalls regelmäßig mit Schnappschüssen die Blicke auf sich, auf denen sie sich knapp bekleidet zeigen.

Und das, nachdem Kim Kardashian erst vor wenigen Tagen mit einem spektakulären Geständnis Schlagzeilen gemacht hatte. Sie habe schon einmal Sex im Flieger gehabt und sei damit Mitglied im sogenannten "Mile High Club", verriet sie da. Tja, Kardashian weiß halt auch mit ihren mittlerweile 42 Jahren immer noch, wie sie das Internet zum Glühen bringt.