Uwe Fahrenkrog-Petersen komponiert für seine damalige Band Nena einen Evergreen. Finanziell lohnt sich das, bis heute kann der Keyboarder von den Tantiemen leben. Am Erfolg von "99 Luftballons" wurmt ihn aber auch etwas.

Manchmal reicht eine einzige Idee für ein zumindest finanziell sorgloses Leben. Uwe Fahrenkrog-Petersen veröffentlichte 1983 mit seiner damaligen Band Nena den Welthit "99 Luftballons". Als Komponist träume man davon, etwas Bleibendes zu hinterlassen, sagte er nun der "Bild"-Zeitung. "Das ist mir hier auf jeden Fall gelungen. Die Tantiemen reichen auch heute noch, dass ich gut davon leben kann."

Dadurch hat der heute 63-Jährige nach eigenen Angaben den Kopf frei für seine Kreativität. "Der Druck, erfolgreich zu sein und schnell Geld verdienen zu müssen, ist lange nicht so groß", berichtete Fahrenkrog-Petersen. "Und ich kenne diesen Druck nur zu gut, denn nach meiner Insolvenz wurde bei mir alles weggepfändet. Dass es mit meinen neuen Projekten dann fast immer geklappt hat, ist ein Wunder." Später trat er etwa mit Thomas Anders (Modern Talking) auf, heute entwickelt er Musicals wie "Wüstenblume" - nach dem gleichnamigen Buch -, das im Oktober nach Deutschland kommt.

In den USA werde "99 Luftballons" noch häufiger im Radio gespielt als in Deutschland, erzählte der frühere Keyboarder und Komponist der Band stolz. Auch Anfang der 2000er Jahre arbeitete Fahrenkrog-Petersen wieder mit Nena zusammen, die nach der Auflösung der gleichnamigen Band Ende der 1980er Jahre ihre Solo-Karriere gestartet hatte. Ihren früheren Bandkollegen ärgert es allerdings, dass nur sie mit "99 Luftballons" in Verbindung gebracht wird.

"Die Menschen wissen heute nicht mehr, dass Nena 'nur' die Sängerin einer Band war, so wie Mick Jagger der Sänger der Rolling Stones ist", sagte Fahrenkrog-Petersen der "Bild". "Wenn man aber sagen würde, 'Satisfaction' ist der größte Hit von Mick Jagger, fänden das Keith und Co. wahrscheinlich nicht sehr cool." In seinen Augen war es ein "großer Fehler", die Band Nena zu nennen. Inzwischen habe Nena eine "tolle eigene Karriere, die aber natürlich auf unserem Erfolg in den 80er-Jahren beruht".