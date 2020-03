Schulhof-Sprachrohr, Szene-Ikone, Hit-Schmiedin: In den Achtzigern zieht Nena alle Pop-Register. Heute feiert die Sängerin mit dem lasziven Organ ihren 60. Geburtstag. ntv.de gratuliert und hofft auf ein Fest - später im Jahr.

Bremen-Osterholz, irgendwann im Spätsommer 1982: Im Fernsehstudio 3 von Radio Bremen hüpft eine kesse Brünette im knallroten Lack-Minirock von einem Bühnenende zum anderen und singt dabei von Liebe, Lust und Leidenschaft. Unter der Regie von Moderator Manfred Sexauer und dem prägenden "Musikladen"-Banner nimmt sie endlich Fahrt auf - die Musik-Karriere von Gabriele Susanne Kerner alias Nena.

Knapp 40 Jahre später muss Nena immer noch schmunzeln, wenn sie an die Anfangstage zurückdenkt: "Die Musik trug mich immer irgendwohin, weg von Hagen und raus aus meiner jugendlichen Welt", erinnert sich die Sängerin mit der unverwechselbaren Stimmfarbe. In Zeiten, in denen Popper, Punks, Metaller und Rocker mit wehenden Revoluzzer-Flaggen durch die Straßen marschieren, besteigt Nena den Thron der mehr und mehr in Richtung Mainstream schielenden NDW-Szene.

Mit Songs wie "Nur geträumt", "Leuchtturm" und dem Über-Hit "99 Luftballons", der es gar bis in die US-amerikanischen Billboard-Charts schafft, katapultiert sich Nena mitsamt Band (Uwe Fahrenkrog-Petersen, Carlo Karges, Rolf Brendel und Jürgen Dehmel) an die Wände und auf die Plattenspieler jedes Jugendzimmers zwischen Kiel und München.

Mit Udo Lindenberg unter einer Decke

Küsschenküsschen vom Ex-Freund bei "Eins Live Krone" 2006. (Foto: REUTERS)

Mitte der Achtziger ist Nena ganz oben. Egal, ob in den Konzerthallen, den Chartslisten oder auf der Kinoleinwand ("Gib Gas - Ich will Spaß"): Die "unsichtbare" Kurzzeit-Freundin von Panikrocker Udo Lindenberg (Nena und Udo führten heimlich eine einjährige Beziehung) ist bis zum Erscheinen ihres vierten Studioalbums "Eisbrecher" in aller Munde.

Zum Ende des Bundfalten-Jahrzehnts hin wendet sich aber das Erfolgsblatt. Die "Neue Deutsche Welle" hat ausgedient, synthetischer Elektro-Pop regiert nun die Charts. Die Folge: Es wird immer ruhiger um Deutschlands einstige Deutschpop-Vorzeigekapelle. Im April 1987 trennt sich Nena schließlich von ihren Bandkollegen.

"Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt"

Trotz schwindender Aufmerksamkeit und persönlicher Schicksalsschläge (Nenas erstgeborenes Kind kommt wegen Sauerstoffmangel behindert zur Welt und stirbt nur elf Monate nach der Geburt) lässt sich Nena aber nicht unterkriegen: "Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Jeder einzelne Moment hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin", so die Sängerin. Im Stile eines widerstandsfähigen Stehaufmännchens kämpft sich Nena zurück in den öffentlichen Fokus.

Wahlweise mit berührenden Kinderliedern oder Back-to-the-Roots-Kollaborationen (Kim Wilde, DJ Westbam, Uwe Fahrenkrog-Petersen) geht es zu Beginn des neuen Jahrtausends wieder Richtung Pop-Thron. Nach umjubelten Ekstasen vor 80.000 Fußballverrückten (Nena performt im November 2012 ihren Hit "Leuchtturm" im ausverkauften Dortmunder Signal Iduna Park), gefeierten TV-Comebacks ("The Voice Of Germany", "Sing meinen Song", "The Voice Kids") und einer erfolgreichen Jubi-Tour im Jahr 2018 ("Nichts versäumt") erstrahlt der Name Nena im Hier und Jetzt wieder in ähnlichem Glanz wie vor knapp 40 Jahren.

Heute feiert die mittlerweile fünffache Mutter und dreimalige Großmutter irgendwo in Hamburg-Rahlstedt ihren 60. Geburtstag. Liebe Nena, wir wünschen dabei viel Freude und Spaß, stay safe und stay at home! Wir lassen für dich mal eben 99 imaginäre Luftballons in den Himmel steigen. Die große Sause kommt dann hoffentlich später!