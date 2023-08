Konzertbesucherin zeigt Cardi B an

Nach Mikro-Wurf ins Publikum Konzertbesucherin zeigt Cardi B an

Als Cardi B bei einem Auftritt am Wochenende aus dem Publikum heraus mit einem Getränk bespritzt wird, reißt der Rapperin die Hutschnur. Im Affekt schleudert sie ihr Mikrofon in die Menge. Das könnte für die Sängerin nun Konsequenzen haben.

Eine Konzertbesucherin hat nach einem Auftritt der US-Rapperin Cardi B Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Musikerin erstattet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Das "Rolling Stone"-Magazin und "Variety" berufen sich dabei auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas (LVMPD).

Cardi B war bei einem Auftritt am Wochenende in Wut geraten. Nachdem sie aus dem Publikum heraus offensichtlich mit einem Getränk bespritzt worden war, schleuderte sie ihrerseits ihr Mikrofon in die Menge.

Der Vorfall ereignete sich während einer Open-Air-Show der Sängerin in Las Vegas. In den sozialen Netzwerken kursierten wenig später Videoaufnahmen von der Situation. Auch Cardi B teilte einen Clip auf Twitter, ohne ihn weiter zu kommentieren.

Wiederholte Angriffe

"Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen", wird die Polizeibehörde von Las Vegas nun zitiert. "Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde."

Zwar erwähnt die Polizei Cardi B in ihrer Erklärung nicht namentlich. Die Adresse auf dem Vorfallsbericht stimmt den Medienberichten zufolge aber mit dem Ort überein, an dem die 30-Jährige am Samstag aufgetreten war.

In jüngster Zeit machten Angriffe auf Künstlerinnen und Künstler, die gerade auf der Bühne stehen, mehrfach Negativschlagzeilen. Ob Rapper Drake, Popsänger Harry Styles oder deren Kollegin Bebe Rexha - sie alle wurden von Gegenständen getroffen, die Konzertbesucherinnen oder -besucher in ihre Richtung warfen.

Sängerin Adele thematisierte die Vorfälle Anfang Juli bei einer ihrer Shows in Las Vegas. "Traut euch, etwas nach mir zu werfen, und ich bringe euch verdammt noch mal um", erklärte sie trotzig.