Kylie Jenner ist immer ein Hingucker, vor allem dann, wenn sie sich für eine Partynacht zurecht macht. Bei ihrem neuesten Look dürfte den übrigen Gästen im Club wohl kurz das Herz stehen bleiben, denn fast wirkt es, als habe sie so gar nichts an.

Kylie Jenner ist ohne Frage eine Stilikone. Gerade einmal 22 Jahre jung, weiß sie genau, wie man als Frau seine Weiblichkeit ordentlich in Szene setzt. Dafür sorgen nicht nur wechselnde Perücken, sondern vor allem ihre originellen Outfits.

Für eine heiße Partynacht hat sich die Halbschwester von Kim Kardashian jetzt einen ganz besonderen Look ausgedacht. Bereits vor drei Tagen präsentierte Jenner ihre neue Haarfarbe, trug die Mähne da aber noch bis zur Taille. Jetzt hat sie auf dem Kopf einen kanariengelben Pagenkopf, der schon mal die ersten Blicke auf sich ziehen dürfte. Wandern diese Blicke dann weiter nach unten, wird wohl so manchem Betrachter kurz das Herz stehen bleiben, denn den Körper hat Jenner in einen hautfarbenen Catsuit aus Netz gesteckt. Erst beim zweiten Blick fällt auf, dass sie darunter ein zweiteiliges Ensemble in selbiger Farbe trägt, das Scham und Po sowie ihre Brüste verhüllt. Ergänzt wird dieser spezielle Look durch silberne High Heels und eine passende Handtasche.

Den Fans gefällt's

Bei ihren 156 Millionen Instagram-Followern kommt der Anblick jedenfalls ziemlich gut an. In nur sieben Stunden konnte er mehr als drei Millionen Likes verbuchen und fast 20.000 Kommentare sammeln. Darunter auch Kourtney Kardashian, mit der Jenner offenbar unterwegs ist, denn sie schreibt "Auf dem Weg" und ergänzt das Ganze mit einem gelben Herz-Emoji.

Ein kurz zuvor abgesetzter Post belegt übrigens, dass Jenner daheim sonst eher auf bequeme Kleidung setzt. Zwar sind Haare und Make-up auf diesem Foto bereits perfekt, doch steckt der Körper hier noch in einem graumelierten Jogginganzug und blau-weißen Sneakers. Doch auch hierfür drücken mehr als 3,5 Millionen Fans den Like-Button, mehr als 19.000 lassen sich zu einem Kommentar hinreißen. Mal wieder alles richtig gemacht, Miss Jenner.