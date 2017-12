Unterhaltung

"Santas ungezogener Elf": Lady Gaga macht heiß auf Weihnachten

Wir sagen nur: Gaga oh la la. Knapp zwei Wochen vor Weihnachten ist die Lady offenbar bereits in bester Feierlaune. Zusammen mit ein paar Freunden und Schwester Natali wirft sie sich in festliche Schale - im Gaga-Style, versteht sich.

Stille Nacht, heilige Nacht? Bei Lady Gaga lautet das Motto wohl eher: O du fröhliche. Das beweist sie mit einer Fotosession der etwas anderen Art knapp zwei Wochen vor Weihnachten.

So postete die Sängerin auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Aufnahmen, die sie in einem reichlich knappen Fantasy-Kostüm zeigen. Das Motto? "Santas ungezogene Elfe", wie die 31-Jährige eines der Bilder kommentierte. Die Lady trägt dafür eine metallicgrüne Korsage, langes, platinblondes Haar und ein paar Spitzohren, um die sie vermutlich sogar Mister Spock beneiden würde.

Für ihre Fans hat die 31-Jährige aber noch ein paar weitere Botschaften parat. Sie wünscht ihnen schon mal nicht nur schöne Ferien, sondern stellt auch die Frage: "Kommst du in diesem Jahr auf die Liste mit den Ungezogenen oder die mit den Braven?" Auf welcher Liste Lady Gaga selbst in wirklich jedem Jahr landet, dürfte derweil außer Frage stehen.

Das "Haus of Gaga"

Doch die Sängerin hat sich nicht allein den vorweihnachtlichen Spaß gegönnt. Sie trommelte auch ihre Liebsten, darunter etwa Schwester Natali Germanotta für die Fotosession zusammen. Das "Haus of Gaga" grüßt auf einem Bild gemeinsam von der Couch - und wünscht allen Betrachtern zum Fest viel Prosit und wenig Kummer.

Auch Gagas Kumpels haben sich nicht lumpen lassen und sich kräftig in Schale geworfen. So tummeln sich auf dem Sofa etwa noch ein weiterer Elf, ein Rentier, ein Weihnachtsmann und sein weibliches Pendant. Ja, sogar einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum gibt es zu bestaunen. Das Besondere an ihm: Er trägt Bart. Und - wie sollte es anders sein - in der Mitte rekelt sich als Hauptperson natürlich Lady Gaga.

Keine Frage: So kann Weihnachten gerne kommen. Oder war es der Karneval? Ach, ist ja auch egal.

