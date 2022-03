Musikalisch ist es um Leona Lewis etwas ruhiger geworden in den vergangenen Jahren. Schließlich erschien das bis dato letzte Studioalbum der "Bleeding Love"-Interpretin bereits 2015. Dafür gibt es nun brandheiße News aus dem Privatleben der Britin: Sie ist schwanger.

Leona Lewis erwartet ihr erstes Kind. Das gab die britische Sängerin in einem Post auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Auf dem Foto ist Lewis in einem engen schwarzen Kleid zu sehen, unter dem sich bereits ein beachtlicher Babybauch abzeichnet. Die 36-Jährige strahlt dabei über das gesamte Gesicht. "Ich kann es nicht erwarten, dich im Sommer zu treffen", lautet ihr Kommentar zu der Aufnahme, den sie zudem mit einem roten Herz garniert.

Vater des Kindes ist ihr Mann Dennis Jauch, ein deutscher Tänzer. Auch er teilte das Foto und schreibt dazu: "Das größte Geschenk, das man mir machen kann, kommt diesen Sommer." Dazu unterbreitet er auch seiner Frau ein Kompliment. Sie sei eine "heiße Mama", erklärt er.

Viele Glückwünsche

Zahlreiche Freundinnen und Freunde gratulieren der Musikerin unter dem Post. Glückwünsche kommen etwa von den Schauspielerinnen Vanessa Williams und Juliane Hough sowie den Sängerinnen Natasha Bedingfield und Jordin Sparks. Auch die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse und Jorge González reihen sich in die Schar der Gratulanten ein.

Lewis und Jauch hatten sich 2010 kennengelernt - er war ein Backup-Tänzer auf ihrer Tour. 2018 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im Juli 2019 heirateten die Sängerin und der Choreograf in einer Zeremonie in der Toskana.

Lewis wurde 2006 als Siegerin der britischen Castingshow "The X Factor" bekannt. Bereits mit ihrer ersten Single, einer Coverversion des Kelly-Clarkson-Songs "A Moment Like This", konnte sie sich in den britischen Charts platzieren. Ihre zweite Single "Bleeding Love" mauserte sich dann in vielen Ländern zum Nummer-1-Hit, darunter neben Großbritannien auch Deutschland und die USA.

2008 hatte Lewis mit einer weiteren Coverversion riesigen Erfolg - "Run", im Original von Snow Patrol. In den vergangenen Jahren ist es jedoch etwas ruhiger um die Sängerin geworden. So stammt ihr bis dato letztes Studioalbum "I Am" bereits aus dem Jahr 2015. Auf ein Comeback dürften die Fans nun wohl noch etwas länger warten müssen.