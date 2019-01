Olivia Newton-John kämpft mit dem Brustkrebs. Nicht zum ersten, sondern bereits zum dritten Mal. Einige Medien berichten nun, die 70-Jährige habe nur noch wenige Wochen zu leben. Doch ihr Management dementiert dies vehement.

Olivia Newton-John ist Sängerin und Schauspielerin. Sie nennt vier Grammys ihr Eigen und hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Doch vor allem werden sie viele in ihrer Rolle im Musical-Film "Grease" in Erinnerung behalten - als "Sandy" an der Seite von John Travolta.

Unvergessen: Newton-John mit John Travolta in "Grease". (Foto: imago/Prod.DB)

Aber auch die größten Erfolge bewahren nicht vor dem Krebs. Und so muss die mittlerweile 70-Jährige seit Mai 2017 bereits zum dritten Mal gegen eine Brustkrebserkrankung ankämpfen.

Mehreren Medien zufolge soll es diesmal ausgemacht sein, dass Olivia Newton-John den Kampf verliert. So meldete zunächst die australische Entertainment-Webseite "Now To Love", die Musikerin und Darstellerin habe eine "Prognose von Wochen, nicht Monaten". Später zitierte das Portal "Radar Online" einen namentlich nicht genannten Insider mit den Worten: "Es scheint, als ob Olivias Körperfunktionen zusammenbrechen, aber sie weigert sich, bis zu Chloes Hochzeitstag loszulassen." Chloe Rose Lattanzi ist die 1986 geborene Tochter Newton-Johns, die aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Matt Lattanzi hervorging.

"Lachhaft"

Olivia Newton-Johns Management wies die Berichte jedoch als "lachhaft" zurück. "Sie sollten sich bessere Quellen als Boulevardzeitungen suchen", zitiert unter anderem die "Daily Mail" Newton-Johns US-Manager Michael Caprio. Die "Sun" holte bei Newton-Johns Team ein weiteres Statement ein. "Wir haben immer und immer wieder öffentlich erklärt, dass es ihr besser geht. Es scheint, als wollten die Menschen einfach an eine dramatische Wendung glauben", zitiert die Zeitung Randy Slovacek, der sich um Newton-Johns Darstellung in den sozialen Netzwerken kümmert.

Newton-John war 1992 zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankt. Sie unterzog sich einer Chemotherapie und ließ sich Teile der Brust entfernen. Trotzdem kehrte der Krebs viele Jahre später zurück - erst 2013, dann 2017, als Rückenschmerzen die Entertainerin auf ihre erneute Erkrankung aufmerksam machten.