Er war das letzte originale Gründungsmitglied der bekannten Rocker aus den Südstaaten: Der Songwriter und Gitarrist Gary Rossington ist mit 71 Jahren gestorben. Mit Songs wie "Free Bird" und dem von ihm angeregten "Sweet Home Alabama" schrieb die Band Lynyrd Skynyrd Geschichte.

Lynyrd Skynyrd-Gitarrist und Songwriter Gary Rossington ist mit 71 Jahren gestorben. Das teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit. Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Südstaaten-Rock-Band. Gemeinsam mit seinen Freunden Ronnie Van Zant, Allen Collins, Larry Junstrom und Bob Burns hatte er die Band im Teenageralter 1964 gegründet.

"Mit unserem tiefsten Mitgefühl und unserer Trauer müssen wir mitteilen, dass wir heute unseren Bruder, Freund, Familienmitglied, Songwriter und Gitarristen Gary Rossington verloren haben", heißt es in der Band-Nachricht. "Gary ist jetzt mit seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und spielt dort ziemlich gut, so wie er es immer tut", heißt es weiter.

Zur Todesursache von Rossington, gibt es noch keine Angaben, allerdings hatte der Musiker mit einer Reihe von Herzproblemen zu kämpfen. 2015 erlitt er einen Herzinfarkt und erst 2021 musste er sich am Herzen einer Notoperation unterziehen, da befand er sich gerade mit der Band auf der "Big Wheels Keep on Turnin"-Tour.

Rossington überlebte Flugzeug-Absturz

Rossington sprang bereits in den 70ern dem Tod von der Schippe, denn er überlebte 1977 einen Flugzeugabsturz, bei dem die Bandmitglieder Ronnie Van Zant und Steve Gaines sowie die Backup-Sängerin Cassie Gaines, die Schwester von Steve Gaines und ein Roadmanager nur drei Tage nach der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums "Street Survivors" ums Leben kamen. Die Maschine stürzte in einem Waldgebiet in Amite County in der Nähe von Gillsburg (Mississippi) ab, der Flugplatz war nur wenige Hundert Meter entfernt gewesen.

Die South-Rocker Lynyrd Skynyrd aus Jacksonville in Florida starteten Ende der 60er eine Tour durch den Süden. Die Mitglieder traten erst mit unterschiedlichen Namen auf, bis 1969 der Name gesetzt war. Ihre Debütsingle floppte, erst 1973 landeten sie einen Hit mit "Free Bird". Auch ihre Auftritte als Vorband von "The Who" verhalfen ihnen zur Popularität. Zu den größten Songs ihrer Bandgeschichte gehört ohne Zweifel "Sweet Home Alabama" (1974). Die Songidee stammte von Gary Rossington. Aber auch Titel wie "Simple Man" (1973), "Tuesdays Gone" (1973) oder "Whats your name" (1977) gehören zu den bekannten Hits der Band. 2003 wurde Lynyrd Skynyrd in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Besetzung der Band änderte sich über die Jahre immer wieder.