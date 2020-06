Im vergangenen Monat trennen sich Megan Fox und Ehemann Austin Green. Es passiert kurz nach dem Dreh zum neuen Video von Machine Gun Kelly, in dem Fox mitspielt. Erste Spekulationen über eine Beziehung zwischen dem Musiker und der Schauspielerin bestätigt der 30-Jährige nun.

Als Megan Fox und Austin Green am 18. Mai das Ende ihrer Ehe öffentlich machten, dauerte es nicht lange, bis erste Gerüchte aufkamen. Die 34-jährige Fox habe sich in den vier Jahre jüngeren Musiker Machine Gun Kelly verliebt, hieß es.

Fox hatte mit dem Sänger das Video zu seiner aktuellen Single "Bloody Valentine" gedreht, das am 20. Mai erschien und in dem die zwei sich verdammt nahekommen. Schon davor hatte man Fox und Kelly gemeinsam Kaffee trinken sehen. Jetzt wurden die beiden Händchen haltend und knutschend in Los Angeles gesichtet. Wenige Stunden später twitterte der Musiker: "Ich nenne dich meine Freundin, verdammt noch mal. Das Leben ahmte in diesem Falle die Kunst nach." Damit bestätigte er die Beziehung zu Fox.

Auch Green wieder vergeben?

Brian Green hatte sich in seinem Podcast "... With Brian Austin Green" zur Trennung von Fox geäußert. Von Kelly sprach er da nicht, war aber 30 Minuten lang bemüht, die Umstände anderweitig zu erklären. Dabei enthüllte er, dass er und seine Frau sich bereits seit dem vergangenen Jahr emotional voneinander entfernt hätten, als sie für einen Filmdreh mehrere Wochen fort war. Auch nach ihrer Rückkehr habe eine Distanz zwischen ihnen geherrscht, die sie nicht mehr überwinden konnten.

"Ich werde sie immer lieben und ich weiß, dass sie mich immer lieben wird", so Green in dem Podcast. Nun scheint auch er wieder Anschluss gefunden zu haben. Gestern erst wurde er von Paparazzi mit Model und Musikerin Courtney Stodden abgelichtet. Allerdings könnten die zwei auch lediglich Freunde sein, Zärtlichkeiten tauschten sie zumindest in der Öffentlichkeit nicht aus.

Hinter Megan Fox und dem 46-jährige Brian Austin Green liegt eine turbulente Beziehung, die 2004 begann. 2009 trennten sie sich. 2010 wurde geheiratet. Inzwischen haben sie drei Söhne im Alter von drei, sechs und sieben Jahren: Journey River, Bodhi Ransom und Noah Shannon. Green hat einen vierten Sohn: Der 17-jährige Kassius stammt aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Vanessa Marcil. Fox und Green trennten und versöhnten sich einige Male, zuletzt 2015, doch ein Jahr später kam ihr drittes Kind zur Welt.