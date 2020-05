Mary-Kate Olsen will die Scheidung

Trennung von Sarkozys Halbbruder Mary-Kate Olsen will die Scheidung

Beinahe fünf Jahre teilen sie als Mann und Frau Tisch und Bett. Doch nun soll zwischen Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy alles aus sein. Angeblich ist die 33-Jährige, die mit ihrer Zwillingsschwester Ashley durch die Serie "Full House" berühmt wurde, bereits ausgezogen.

Zwischen Mary-Kate Olsen und ihrem Ehemann, dem französischen Banker Olivier Sarkozy, soll es aus und vorbei sein. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, hat sich das Paar nach fast fünf gemeinsamen Ehejahren getrennt. Auch die baldige Scheidung soll folgen - gäbe es da nicht ein Problem.

Angeblich hat Olsen den Antrag auf Scheidung bereits gestellt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie würde dieser vom New Yorker Gericht momentan aber nicht angenommen und bearbeitet werden, da es sich um keinen Notfall handle. Deshalb wolle die einstige Schauspielerin und heutige Designerin nun einen Notstandsbeschluss erwirken, damit die Scheidung vorankomme, heißt es weiter.

Mary-Kate und Ashley Olsen machten gemeinsam Karriere. (Foto: imago/Future Image)

Die 33-jährige Olsen und der 17 Jahre ältere Sarkozy waren seit 2012 liiert. Drei Jahre darauf läuteten in New York die Hochzeitsglocken. Aus der gemeinsamen Wohnung soll Olsen bereits ausgezogen sein.

Abkehr vom Filmgeschäft

Olivier Sarkozy ist der Halbbruder des früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Er war vor seiner Ehe mit Olsen schon einmal 14 Jahre lang verheiratet und hat aus dieser Verbindung zwei Kinder.

Mary-Kate Olsen wurde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Ashley bereits in den 80er-Jahren zum weltweit bekannten Kinderstar. Damals gehörten die beiden zu den Hauptdarstellern der erfolgreichen US-Sitcom "Full House". In der Folge traten die Schwestern auch weiterhin zumeist gemeinsam in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen auf.

Noch 2011 gehörten Mary-Kate und Ashley Olsen zu den bestverdienenden Jungdarstellern in Hollywood. Schon bald darauf zogen sie sich jedoch aus dem Filmgeschäft zurück. Seither konzentrieren sie sich auf ihre Tätigkeiten in der Modebranche.