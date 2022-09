Die Meldung lässt kurz vor dem Wochenende besorgt aufhorchen: Matthias Reim befindet sich wegen "ernsterer Probleme" in ärztlicher Behandlung und muss deshalb eine Reihe von Konzerten absagen. Nun klärt der Sänger über seinen Gesundheitszustand auf.

Eine Entzündung seiner Stimmbänder quälte Matthias Reim wohl schon länger. Nun jedoch kamen noch gravierende gesundheitliche Probleme hinzu, weshalb der Sänger sich am Donnerstagabend in "intensive ärztliche Behandlung" begeben musste. Das gab der Veranstalter Semmel Concerts bekannt - und ließ damit besorgt aufhorchen.

Schließlich muss Reim in der Folge nicht nur alle im September und Oktober geplanten Auftritte absagen. Die Aussage des Konzertveranstalters, der 64-Jährige habe "ernstere Probleme", die "eine längerfristige Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden", lud auch zu Spekulationen über Reims tatsächliche Verfassung ein.

Diesen hat der Sänger nun selbst ein Ende bereitet, indem er der "Bild"-Zeitung zu seinem Gesundheitszustand Rede und Antwort stand. "Ich habe ein starkes Burnout-Problem", sagte Reim dem Blatt. Und weiter: "Es tut mir leid für mein Publikum, meine Musiker, meinen Tournee-Unternehmer und alle Mitarbeiter an meiner Tournee - aber es geht nicht anders: Ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen."

"Wir holen alles nach"

Auch einen namentlich nicht genannten Freund des Musikers zitiert die Zeitung: "Matthias ist in einem Zustand körperlicher und seelischer Erschöpfung. Er hat einfach zu viel gearbeitet und braucht jetzt eine längere Pause."

Den Informationen der "Bild"-Zeitung zufolge litt Reim zuletzt unter einem Gefühl der Schwäche und Erschöpfung. Ein Urlaub am Comer See in Italien mit seinem 26-jährigen Sohn Julian sollte demnach zu Beginn der Woche Abhilfe schaffen, erfüllte jedoch diesen Zweck nicht. Stattdessen sei Reim am Donnerstagabend beim Arztbesuch in Süddeutschland zusammengebrochen.

Die Ärzte hätten Reim empfohlen, sich für mindestens zwei Monate aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, heißt es. Zunächst sei noch offen geblieben, ob sich der "Verdammt, ich lieb dich"-Sänger zu Hause am Bodensee erholen könne oder doch lieber in eine Klinik eingeliefert werden sollte.

Reim fällt es offenbar schwer, die erzwungene Pause zu akzeptieren. Jedenfalls richtet er auch jetzt schon wieder den Blick nach vorn. "Ich werde alles tun, um in zwei Monaten wieder voll fit zu sein", sagt er im "Bild"-Gespräch. "Wir holen alles nach", verspricht er seinen Fans zudem angesichts der nun abgesagten Konzerte.