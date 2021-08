Nur rund zwei Jahre waren die Schlager-Kollegen Matthias Reim und Michelle ein Paar. Dennoch fand ihre Beziehung viel Beachtung. Und dennoch ist aus der Liaison eine bleibende Verbindung hervorgegangen: Tochter Marie. Sie postet nun ein seltenes Selfie mit Mutti.

Egal, ob man an Matthias Reim oder aber an Michelle denkt - bei beiden kommt einem doch sofort die Liebe in den Sinn. Entweder heißt es: "Verdammt, ich lieb dich". Oder aber: "Wer Liebe lebt". Mit erstgenanntem Song landete Reim schließlich einen der erfolgreichsten deutschen Schlager aller Zeiten. Und mit dem zweiten Lied vertrat Michelle 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest.

Ach ja, die Liebe. Die verband um die Jahrtausendwende auch einmal die beiden Gesangskollegen. Von 1999 bis 2001 waren Reim und Michelle ein Paar. Keine allzu lange Zeit, doch als Promi-Paar der Schlager-Szene zogen die beiden damals viel Aufmerksamkeit auf sich. Zudem war ihre Beziehung auch lang genug, um gemeinsam Nachwuchs zu zeugen. Tochter Marie kam im Mai 2000 zur Welt.

Eigene Gesangskarriere

Wer richtig rechnet, wird feststellen, dass Marie Reim somit nun auch schon 21 Lenze hinter sich gebracht hat. Für Schlager-Fans ist sie ohnehin keine Unbekannte. Schließlich versucht sie sich schon seit geraumer Zeit ebenfalls als Sängerin. Bereits 2012 absolvierte sie in einer Show mit Florian Silbereisen ihren ersten TV-Auftritt.

Marie Reims Instagram-Account zählt immerhin auch schon knapp 32.000 Follower. Hier postet sie regelmäßig alle möglichen Selfies, Urlaubsfotos und Musikclips. Mit ihrer Mutter dagegen ist sie nur selten zu sehen. Nun aber veröffentlichte sie einen gemeinsamen Mutter-Tochter-Schnappschuss.

Gutes Verhältnis zu beiden

Während Michelle die Haare gewohnt blond trägt, hat Marie Reim vor Kurzem zur Farbe gegriffen - und präsentiert sich nun mit feuerroter Mähne. Das Foto bedarf nach Ansicht der 21-Jährigen offenbar gar keiner großen Worte. Sie versah es lediglich mit ein paar Hashtags, einem Herz- und einem Sterne-Emoji.

Doch nicht nur zur 49-jährigen Michelle, sondern auch zu ihrem 63-jährigen Vater scheint Marie Reim ein gutes Verhältnis zu haben. Mit ihm zeigte sie sich letztmalig im Oktober 2020 in einem Instagram-Clip. Darin küsste sie ihn mehrmals von hinten auf den Kopf und schrieb dazu: "Wenn er nicht zugeben will, dass er gerne mit Liebe überhäuft wird."

Marie Reim ist zwar das einzige Kind von Michelle und Matthias Reim. Doch sie hat noch zahlreiche Halbgeschwister. So hat Michelle, die mit bürgerlichem Namen übrigens Tanja Gisela Hewer heißt, noch zwei weitere Töchter aus zwei gescheiterten Ehen. Matthias Reim hat sogar noch fünf weitere Kinder von vier verschiedenen Frauen.