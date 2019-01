Michelle zeigt neuen Mann an ihrer Seite

Schlagerstar Michelle postet seit Weihnachten Fotos mit einem Unbekannten - in unverfänglichen Posen. Nun aber gibt es ein Bild vom Strand, das nur den einen Schluss zu lässt: Die zwei sind ein Paar. Was ihr Freund mit Farid Bang zu tun hat.

Es gibt offenbar einen neuen Mann an Michelles Seite. Fans ahnten das schon kurz nach den Feiertagen, als der Schlagerstar ein Familienfoto in hässlich-schönen Weihnachtspullis bei Instagram hochlud. Neben ihren Töchtern Celine und Mia-Carolin ist darauf auch der bislang eher unbekannte Daniel Zlotin zu sehen.

Vor zwei Tagen folgte dann ein Foto aus dem gemeinsamen Urlaub. Michelle, Zlotin und Mia-Carolin in schickem Neopren mit einem Delphin im Wasser. Mit einem Pärchenstrandbild legt die 46-Jährige jetzt noch einmal nach, und der romantische Blick in den Augen der beiden scheint die Beziehungsgerüchte zu bestätigten.

Schlager statt Deutschrap

Daniel Zlotin kommt gebürtig aus der Ukraine, ist 34 Jahre alt und arbeitet als Regisseur, Produzent und Kameramann. Unter anderem zeichnet er für das Video zu Michelles Song "Nicht verdient" verantwortlich. Ein Lied, für das sie gemeinsam mit ihrem Ex Matthias Reim aufnahm.

Eigentlich hat Zlotin sich eher dem deutschen Rap verschrieben. Seit 2002 drehte er mehr als 600 Musikvideos dieses Genres, unter anderem für Bushido, Alligatoah, Eko Fresh und Xatar.

Ebenfalls einer seiner Kunden ist Farid Bang. Der Rapper, der an der Seite von Kollege Kollegah zuletzt durch den Echo-Skandal Schlagzeilen machte, hat ihn auch für seinen neuen Clip engagiert. Zur Zeit sind die beiden samt Team in Dubai unterwegs und drehen dort das Video zur Single "Niemals antäuschen!", die Farid Bang mit dem US-Rapper The Game aufnahm.

Promo für Farid Bang

In seiner Instagram-Story bittet Zlotin seinen "Schatz" Michelle darum, Farid Bang zu neuen Schlagzeilen in den Boulevard-Blättern zu verhelfen. Der Plan könnte aufgehen, zumindest ein bisschen.

Michelle war zuletzt mit dem 21 Jahre jüngeren "Feuerherz"-Sänger Karsten Walter liiert, doch die Beziehung scheiterte im Oktober nach nur wenigen Monaten. Nun hat sie ja vielleicht ihr großes Glück mit Daniel Zlotin gefunden.