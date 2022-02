Sänger Mickie Krause hat Blasenkrebs. Das erfährt er während der Dreharbeiten zur TV-Show "Showtime of my life", die auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. "Aufgeben kann jetzt keine Option sein", sagt der Sänger dazu.

Partysänger Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt. Die Schock-Diagnose bekam der 51-Jährige im Rahmen der Dreharbeiten zur TV-Show "Showtime of my life", mit der der TV-Sender Vox auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. "Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", sagt Krause im Interview mit RTL über den Moment, als er von dem "bösartigen Tumor in seinem Körper" erfahren hat.

Das war zwei Tage vor der Aufzeichnung der großen Show, für die er und die anderen Teilnehmer eine Strip-Choreografie erarbeitet hatten. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt", erzählt der Entertainer. "Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst halt ein bisschen Stärke zeigen", erinnert er sich weiter.

"Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte, wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre." Und er fügt hinzu: "Ich stelle mich dieser Geschichte, dieser traurigen Tatsache, dass ich nun mal Krebs habe, aber ich bin ein starker Mensch, ein starker Mann und ich komme da raus", sagt der Mallorca-Star.

Auch Jochen Schropp musste zur weiteren Untersuchung

Mickie Krause soll inzwischen operiert worden sein und alles gut überstanden haben, wie der Sender meldet. "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" wird am 15. und 22. Februar bei Vox (auch auf RTL+) ausgestrahlt. Mit der Show wollen die 16 teilnehmenden Stars auf die mitunter lebensrettende Vorsorgeuntersuchung von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam machen. Die Promis strippen in der Sendung und wollen damit die Botschaft vermitteln: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt." Begleitet werden die beiden Folgen von Gastgeber und "DKMS LIFE"-Botschafter Guido Maria Kretschmer.

In der ersten Staffel im vergangenen Jahr rückte Moderator Jochen Schropp in den Fokus, nachdem bei seiner Prostata-Untersuchung etwas entdeckt worden war. "Der Arzt hat mir abseits der Kamera gesagt, dass ich Kalkablagerungen im Hoden habe. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber es kann eine Vorstufe zum Hodenkrebs sein", erinnerte sich der 43-Jährige in einem Interview.

Der Arzt habe ihm zu einer weiteren Untersuchung geraten. "Bei der Blutuntersuchung gab es dann keine Anzeichen für Krebszellen oder einen Tumor. Trotzdem war das für mich ein Aufwachen und ein Denkzettel: Geh zur Vorsorge!", so Schropp.