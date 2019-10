Aller guten Dinge sind drei. Und so darf sich Model Miranda Kerr nun bereits über ihren dritten Sohn freuen. Nach Sohnemann Flynn mit Schauspieler Orlando Bloom ist es Kerrs zweites Kind mit Unternehmer Evan Spiegel. Den Namen des Jungen hat die 36-Jährige auch bereits verraten.

Miranda Kerr und ihr Ehemann, der Unternehmer Evan Spiegel, sind erneut Eltern geworden. Jetzt hat das Model auch den Namen des Babys verraten: Der kleine Junge heißt Myles, wie die 36-Jährige auf Instagram verkündete.

"Wir sind überglücklich, dass Myles nun da ist und freuen uns über die vielen netten Glückwünsche in dieser besonderen Zeit. Wir sind so begeistert darüber, dass wir unseren großartigen Sohn in unserer Familie willkommen heißen dürfen", schreibt Kerr in ihrem Post auf der Social-Media-Plattform. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, das lediglich den Schriftzug "Myles" in Schreibschrift-Buchstaben zeigt.

Kerr und Spiegel haben bereits den gemeinsamen Sohn Hart, der 17 Monate alt ist. Die beiden sind seit Mai 2017 verheiratet.

"Victoria's Secret" und Snapchat

Kerr fing zu modeln an, nachdem sie mit 13 Jahren einen Modelwettbewerb gewonnen hatte. Bekannt wurde sie nicht zuletzt als Laufstegschönheit für die Kult-Dessous-Marke "Victoria's Secret". Für das Unternehmen fungierte sie auch als sogenannter "Engel".

Spiegel ist sieben Jahre jünger als Kerr. Er ist Gründer und Vorstandschef des Konzerns Snap, der für die erfolgreiche Smartphone-App Snapchat verantwortlich zeichnet.

Sohn mit Orlando Bloom

Vor ihrer Ehe mit Spiegel war Kerr zwischen 2010 und 2013 mit Schauspieler Orlando Bloom verheiratet. Mit ihm hat sie ebenfalls einen Sohn, den inzwischen achtjährigen Flynn, für den sich die beiden das Sorgerecht teilen.

Bloom wiederum führte von Anfang 2016 an eine On-Off-Beziehung mit Popsängerin Katy Perry. Seit rund eineinhalb Jahren sind die beiden nun fest zusammen. Im Februar 2019 haben sie sich verlobt.