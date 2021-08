Ex Bloom wie "nerviger Bruder"

Miranda Kerr und Orlando Bloom führen seit ihrem Ehe-Aus 2013 eine freundschaftliche Beziehung. Mit der Verlobten ihres Ex-Mannes, Katy Perry, verbringt das Model aber noch lieber Zeit. "Ich liebe sie", verrät die 36-Jährige in einem Interview.

Miranda Kerr, ihr Ex-Mann Orlando Bloom und dessen Verlobte Katy Perry sind freundschaftlich miteinander verbunden. Das Model verriet nun im Podcast "Moments with Candace Parker", dass es sogar lieber Zeit mit Perry verbringe als mit Bloom. "Wir machen zusammen Urlaub. Wir feiern all die wichtigen Meilensteine gemeinsam", erklärte Kerr zu ihrer Freundschaft mit der Sängerin. "Ich liebe sie."

Das Model könne sogar "mit Sicherheit sagen", dass sie Perry mehr liebe als Orlando Bloom, sagte sie weiter. Den Schauspieler sehe sie mittlerweile wie einen Bruder - meistens als "nervigen Bruder", witzelte die 38-Jährige. Perry helfe ihr, "mit ihm umzugehen". "Ich bin so dankbar, dass sie da ist, weil das den Druck rausnimmt", erzählte Kerr weiter.

Immer wieder gemeinsame Aktivitäten

Als Bloom anfing, Perry zu daten, habe der Schauspieler seine Ex-Frau einmal eingeladen. "Wir haben uns sofort verstanden", erinnerte sich Kerr an ihr erstes Treffen mit der neuen Frau an der Seite ihres Ex-Mannes zurück. Mit Flynn, dem zehnjährigen Sohn von Kerr und Bloom, sei Perry "sehr verspielt" gewesen. "Sie wollte nicht seine Mutter sein. Sie war einfach freundlich und lustig und das ist alles, was man verlangen kann."

Die Patchworkfamilie scheint bestens zu funktionieren. Mitte Juli machten Kerr und Perry etwa gemeinsam Yoga, wie der 36-jährige Popstar auf Instagram zeigte. Das Model teilte Perrys Post in einer Instagram-Story und schrieb dazu: "Liebe dich." Auch Orlando Bloom ließ es sich nicht nehmen, die gemeinsame Aktivität des Duos zu kommentieren: "Ihr zwei seid die Süßesten. Ich habe den ganzen Spaß verpasst."

Miranda Kerr und Orlando Bloom ließen sich nach drei Jahren Ehe 2013 scheiden. Mit Perry ist Bloom seit Anfang 2019 verlobt - ihre Tochter Daisy Dove kam im August 2020 zur Welt. Kerr hingegen gab im Juli 2016 ihre Verlobung mit Evan Spiegel bekannt. Die Hochzeit fand im Mai 2017 statt. Das Paar hat zwei Söhne, den dreijährigen Hart und den einjährigen und Myles.