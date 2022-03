"Steht immer an meiner Seite"

Im November 2020 gibt Nathalie Volk die Trennung von Unternehmer Frank Otto bekannt. Zwei gescheiterte Beziehungen später setzt das Model auf ein Liebes-Comeback und will dem Multimillionär noch eine Chance geben. Sie habe gemerkt, "dass Frank ein Mann ist", so die 25-Jährige.

Von Liebeskummer fehlt bei Nathalie Volk jede Spur. Erst vor wenigen Tagen machten Schlagzeilen die Runde, dass sich ihr Freund Samuel Azarev nach nur wenigen Monaten Beziehung getrennt haben soll. Lange blieb das Model allerdings nicht Single. Denn wie jetzt bekannt wird, ist sie wieder mit ihrem Ex-Verlobten Frank Otto zusammen. Das bestätigt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin jetzt gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Obwohl sie und der Unternehmer sich Ende 2020 trennten, war er immer sehr präsent in ihrem Leben. Und obwohl sie kurz darauf mit "Hells Angels"-Rocker Timur Akbulut zusammenkam, habe sie Otto sehr vermisst: "Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist", so Nathalie zu "Bild". "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben. Meine ganzen Sachen haben auch nie die Hamburger Villa verlassen."

Dem 64-Jährigen scheint es nicht anders ergangen zu sein und somit wollen es die beiden tatsächlich noch einmal miteinander versuchen. "Ich verstehe mich mit meiner Mutter sehr gut und bin gerade bei ihr und Frank. Ich liebe Frank so, wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite", so die 25-Jährige weiter.

Dazu gibt es auch den ersten Schnappschuss der Turteltauben. Auf Anfrage von RTL lässt Frank Ottos Sprecherin nach Rücksprache mit ihm ausrichten: "Warum gibt es jetzt so eine Aufregung? Es ist doch normal, dass es ein gemeinsames Foto gibt, wenn sich zwei Menschen kennen."

Vor einigen Monaten im großen Trennungs-Interview mit RTL hieß es noch: "Wir haben uns in Freundschaft getrennt". Obwohl seine Freundin ihn für einen anderen verlassen hat, floss öffentlich zwischen ihm und Nathalie nie böses Blut. Ganz im Gegenteil. Er gratulierte ihr sogar noch zu ihrer Verlobung mit Timur Akbulut und war sogar für sie da, als das Paar kurze Zeit später schon wieder getrennte Wege ging.