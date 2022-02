In der Pandemie bei der Impfung zu schummeln, ist kein Kavaliersdelikt. Und so könnten Model Nathalie Volk nun ungemütliche Konsequenzen drohen - bis hin zur Haft. Sie soll mit einem gefälschten Impfausweis erwischt worden sein.

Kaum mehr als zwei Wochen ist es her, da sorgte Reality-TV-Sternchen Christin Okpara für den ersten Dschungelcamp-Aufreger. Und das, bevor die Show in Südafrika überhaupt begonnen hatte. Der Grund: Die 25-Jährige soll mit einem gefälschten Impfpass unterwegs gewesen sein. Ihr brachte das nicht nur den vorzeitigen Rauswurf aus dem Format ein, sondern auch Ermittlungen wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung.

Nun steckt mit Nathalie Volk offenbar auch eine Ex-Dschungelcamperin in ähnlichen Schwierigkeiten. So bestätigte die Bundespolizei am Flughafen von Frankfurt am Main RTL, dass sie am Sonntag eine Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft mit gefälschtem Impfausweis aufgegriffen habe.

Auch hier wurden laut Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bei der betreffenden Frau soll es sich um die 25-jährige Volk handeln. Das erfuhr RTL aus Insiderkreisen. Zuletzt hatte Volk mit ihrem neuen Freund Sammy Levy im Urlaub auf den Malediven abgehangen.

Geldstrafe oder Haft

Sollte sich der Verdacht erhärten, könnte Volk wegen Urkundenfälschung und/oder des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse belangt werden. Und da drohen durchaus drastische Konsequenzen. "Grundsätzlich ist es so, dass im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren droht", sagt Rechtsanwalt Matthias Brauer auf RTL-Anfrage.

Der Jurist schränkt zugleich aber ein: "Bei einer nicht vorbestraften Person ist es in der Praxis so, dass regelmäßig sehr hohe Geldstrafen von 90 Tagessätzen und mehr herauskommen, wobei 90 Tagessätze etwa drei Netto-Monatsgehältern entsprechen. Es ist in den vergangenen Monaten in solchen Fällen allerdings auch schon zu geringen Freiheitsstrafen etwa in Höhe von 6 Monaten gekommen, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurden."

TV-Shows und Beziehungen

Volk wurde durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" 2014 bekannt. In der Castingshow schaffte sie es bis auf den vierten Platz. 2016 zog sie ins Dschungelcamp.

Schlagzeilen machte Volk auch mit ihren Beziehungen. So kam sie 2015 mit dem rund 40 Jahre älteren Unternehmer Frank Otto zusammen. Auf die Trennung von ihm 2020 folgte eine Liaison mit dem "Hells Angels"-Rocker Timur Akbulut. Als auch diese Beziehung vergangenes Jahr Geschichte war, trat Sammy Levy als neuer Partner in Volks Leben.