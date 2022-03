Zuletzt schien Nathalie Volk ihre Lebensabschnittsgefährten zu wechseln wie andere die Handtücher. Doch nun hat das Model offenbar die Liebe gefunden. Wo? Bei ihrem Ex. Jedenfalls macht sie ihre Rückkehr zu Frank Otto jetzt ganz offiziell.

Nach ihrem Liebes-Aus im Jahr 2020 haben Nathalie Volk und Frank Otto wieder zueinandergefunden. Das bestätigte die 25-Jährige, die an einer Schauspielkarriere arbeitet, höchstselbst auf ihrer Instagram-Seite.

In einer Story beantwortete Volk mehrere Fragen ihrer Fans, darunter auch die, ob sie "mit Herrn Otto wieder zusammen" sei. "Ja", lautete ihre ebenso einfache wie eindeutige Antwort.

"Auf jeden Fall", kommentierte Volk etwas später zudem die Anmerkung, dass am Ende alles zusammenkomme, was auch zusammengehöre. Dazu setzte sie ein Herz-Emoji. "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben", hatte sie erst vor wenigen Tagen im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erläutert. "Ich liebe Frank so, wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann", fügte sie an. Die beiden passten "einfach zusammen" und er stehe stets an ihrer Seite.

Autobiografie als Lebensziel

Womöglich können Fans in der Zukunft in Buchform mehr über das Leben und die Beziehungen von Nathalie Volk erfahren. In ihren Storys erklärt sie schließlich weiter, dass die Veröffentlichung einer Autobiografie eines ihrer größten Ziele sei. Dafür wolle sie sich aber "noch etwas Zeit" lassen, schließlich sei sie erst 25 Jahre alt. Doch immerhin: Seit mittlerweile sieben Jahren führe sie ein Tagebuch.

Das Model ist unter anderem bekannt aus Formaten wie "Germany's next Topmodel" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Volk und der mittlerweile 64-jährige Otto hatten 2016 ihre Liebe bestätigt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich. Danach ging Volk eine Liaison mit "Hell's Angels"-Rocker Timur Akbulut ein. Später war sie auch mit dem Unternehmer Samuel Azarev zusammen, ehe nun ihr Ex wieder ins Spiel kam.