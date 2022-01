Mit dem Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut und dem 40 Jahre älteren Multimillionär Frank Otto sollte es nicht klappen. Doch nun scheint Nathalie Volk einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Viel möchte sie aber noch nicht über den Unbekannten preisgeben.

Nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten Timur Akbulut Ende Oktober herrschte zunächst Sorge um Nathalie Volk. Die 25-Jährige verließ ihre Wahlheimat Türkei und ging zurück in die USA. Von dort aus meldete sie sich via Instagram mit einem Foto aus einem New Yorker Krankenhaus bei ihren Fans zurück.

"Ich bin hier wegen eines gebrochenen Herzens", verriet das Model gegenüber der "Gala" später und ergänzte, dass es sich dabei um "sehr starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust" handele. In Bezug auf ihr Liebes-Aus mit dem Hells-Angels-Rocker, der bereits wegen Totschlags im Gefängnis saß, sagte Volk: "Es ist im Moment schwierig, ich weiß noch nicht genau, was ich will."

Doch offenbar ist Nathalie Volk, die sich mittlerweile Miranda DiGrande nennt und in den USA als Schauspielerin durchstarten möchte, kein Kind von Traurigkeit. An ihrem Geburtstag am 6. Januar postete sie in ihren Instagram-Storys zahlreiche Fotos und Videos einer ausgelassenen Partynacht - Champagner, Torten und ein rosafarbenes Blumenbouqet inklusive. Den Strauß zierte eine Karte, auf der die Initialen S. L. zu sehen waren. Volk versah das Bild mit vier Herzen und dankte der unbekannten Person mit den Worten "Thank you, baby".

"Kennen uns schon etwas länger"

Offenbar scheint der Strauß eine größere Bedeutung zu haben. Auf Nachfrage der "Gala" verrät Volk nun: "An den Gerüchten ist was dran. Verliebt - na ja, das hat die Presse daraus gemacht, das sind nicht meine Worte. Aber da gibt es jemanden, den ich ganz toll finde. Er hat mir zum Geburtstag wunderschöne Blumen geschickt."

Neu sei ihre Flamme jedoch nicht. "Wir kennen uns schon etwas länger, seit 2014", so das Model weiter. "Das erste Mal habe ich ihn auf der After-Show-Party von GNTM ("Germany's next Topmodel", Anm. der Red.) gesehen und seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen."

Auch seinen Heimatort verrät die 25-Jährige: "Er kommt aus Frankfurt." Doch mehr Details zu seiner Identität wolle sie bislang nicht preisgeben, "um ihn auch vor der Presse zu schützen", wie sie sagt. "Außerdem muss man sich ja auch erst noch mehr kennenlernen. Ob daraus was wird - das steht in den Sternen."

Vor ihrer Beziehung mit Timur Akbulut war Nathalie Volk fünf Jahre mit dem Hamburger Multimillionär Frank Otto liiert. Das Paar trennten 40 Jahre, doch auch nach ihrer Trennung sind die beiden noch immer eng miteinander verbunden. Volk lebt in Ottos Penthouse-Wohnung in New York City. Der Unternehmer kommt zudem für ihre Schauspielausbildung auf.