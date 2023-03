Eingefleischte Fans warten auf einen neuen Film aus dem "Star Wars"-Imperium, der letzte liegt schon vier Jahre zurück. Ein Projekt steht jetzt jedoch auf der Kippe, weil Autor Damon Lindelof hinschmeißt. Der Grad der Schwierigkeit sei "extrem hoch", berichtet er.

Neuer Rückschlag für das "Star Wars"-Kino-Universum. Seit "Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 warten Fans der Sternenkriege-Saga mit Spannung auf den nächsten Kinofilm aus der weit, weit entfernten Galaxis. Doch wie das US-Branchenblatt "Deadline" nun berichtet, soll "Lost"-Macher Damon Lindelof sein "Star Wars"-Filmprojekt verlassen haben. Mit Lindelof soll auch Co-Autor Justin Britt-Gibson beim unbetitelten kommenden Kinofilm ausgestiegen sein, während Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy im Auftrag von Disney nach wie vor für den Regie-Posten eingeplant ist. Erneut erscheint die "Star Wars"-Zukunft auf der großen Leinwand ungewiss.

Lindelofs "Star Wars"-Film galt neben dem in der Entwicklung befindlichen Projekt von "Thor 3 und 4"-Regisseur Taika Waititi als wahrscheinlichster Kandidat auf einen baldigen Kinostart. Bereits Anfang des Monats war bekannt geworden, dass die "Star Wars"-Kinofilme von Marvel-Chef Kevin Feige und "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins Geschichte sind.

Lindelof reicht Drehbuch ein - hält es aber wohl für nicht gut genug

"Lost"- und "Watchmen"-Serienschöpfer Lindelof deutete vor rund einer Woche bereits Probleme mit seinem geplanten "Star Wars"-Kinofilm an. Im Gespräch mit "SlashFilm" bezeichnete der 49-Jährige "den Grad der Schwierigkeit" bei dem Filmprojekt als "extrem hoch", und fügte hinzu: "Wenn es nicht großartig ist, sollte es nicht existieren". Das Drehbuch sollen er und Britt-Gibson laut der Webseite "Above the Line" jedoch trotzdem bei Lucasfilm eingereicht haben.

Für den Dezember 2025 ist der nächste Kinostart eines "Star Wars"-Films terminiert. Die Dreharbeiten hierfür sollen Anfang 2024 beginnen. Der zurückgekehrte Disney-Chef Bob Iger erklärte vor wenigen Wochen: "Wir entwickeln immer noch 'Star Wars'-Filme, aber wir werden sicherstellen, dass, wenn wir einen machen, es auch der richtige ist".