Musiker und Schauspieler Harry Styles und Kollegin Olivia Wilde lernen sich am Set ihres neuen gemeinsamen Films kennen - und verlieben sich offenbar. Die zwei sind jetzt zumindest Hand in Hand bei einer Hochzeit in Kalifornien gesichtet worden.

Diese beiden hätten das Potenzial zum neuen Traumpaar der Traumfabrik: Musiker und Schauspieler Harry Styles und Schauspielerin Olivia Wilde sollen einem Bericht des US-amerikanischen Portals "TMZ" zufolge gemeinsam auf einer Hochzeit gesehen worden sein - händchenhaltend und sichtlich verliebt. Bei "Page Six" gibt es bereits Bilder, die zeigen, wie die beiden Stars Hand in Hand und mit Mundschutz bei der Trauung auftauchten.

Es hat sich dabei um die Hochzeit von Styles' Manager Jeffrey Azoff gehandelt, die am vergangenen Wochenende nahe Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien stieg. Wegen der Corona-Pandemie seien bei der intimen Zeremonie lediglich 16 Menschen vor Ort gewesen - Wilde demnach als das "Plus eins" von Styles.

Wilde führt Regie

Wie sich der 26-jährige Styles und die zehn Jahre ältere Wilde besser kennengelernt haben, liegt auf der Hand: Styles spielt in dem Film "Don't Worry Darling" mit, der aktuell gedreht wird und bei dem Wilde sowohl als Schauspielerin mit dabei ist als auch auf dem Regiestuhl sitzt. Erst im November des vergangenen Jahres hatte sich Wilde zudem von ihrem Partner Jason Sudeikis getrennt, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat und rund neun Jahre lang zusammen war.

Harry Styles wurde als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt, ist seit 2017 aber musikalisch solo unterwegs. Und er steht auch immer häufiger vor der Kamera. So heimste er jede Menge Lob für seine Rolle als Soldat Alex in Christopher Nolans Kriegsdrama "Dunkirk" ein. Aber auch seine modischen Eskapaden haben ihn oft in die Schlagzeilen gebracht, weil er bei der Auswahl seiner Outfits für den roten Teppich wenig Wert auf Stereotype legt. Bei einem Auftritt im Juli 2018 sagte er hinsichtlich der deswegen anhaltenden Gerüchte über seine sexuelle Orientierung: "Ich meine, wir sind alle ein bisschen schwul, oder etwa nicht?"