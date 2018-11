Unterhaltung

Schluss mit "Dummchen"-Image?: Paris Hilton tropft sich voll

Einst war sie das It-Girl schlechthin. Doch mit mittlerweile 37 hat Paris Hilton offenbar genug davon, als "blondes Dummchen" abgestempelt zu werden. Ob ihr ihre jüngste Fotoserie mit bekleckertem Dekolleté und einem Bad in der Wanne dabei hilft?

Die Älteren unter uns erinnern sich - es gab eine Zeit vor den Kardashians. Und in dieser Zeit konnte es eigentlich nur eine geben: Paris Hilton. Jahrelang gab die millionenschwere Erbin das zu allen Schandtaten bereite It-Girl. Dass es dabei nur wenig um ihre inneren Werte ging, schien ihr nur wenig auszumachen.

Bis jetzt. Doch mittlerweile bringt es Hilton auch schon auf 37 Lenze und hat die Schnauze vom Image des "blonden Dummchens" offenbar ein für alle Mal voll. Davon zeugt ein Interview, das sie nun dem Schwulenmagazin "Gay Times" gegeben hat - und in dem sie die Schuld an der Wahrnehmung ihrer Person ihrem Mitwirken in der Reality-TV-Show "The Simple Life" zuweist.

"Ein Boss-Babe"

"Die meisten Menschen wissen nicht, dass ich in der Show eine Rolle gespielt habe, die ich mir aus verschiedenen Gründen ausgedacht hatte", sagt Hilton in dem Gespräch. "Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und ich genieße es, heute die Menschen überzeugen zu können, dass ich ganz anders bin", fährt sie fort. Denn eigentlich sei sie "ein Boss-Babe", das sich zu behaupten weiß.

Die Doku-Soap "The Simple Life" lief von 2003 bis 2007 nicht nur erfolgreich im US-Fernsehen. Auch hierzulande guckten viele den Geschichten rund um Hilton und ihre "BFF" Nicole Richie begeistert zu. Hilton zufolge gab es bereits Pläne für eine Neuauflage der Show, doch bis dato ist daraus nichts geworden.

Guck mal, Chris!

Nach "The Simple Life" habe sie die ganze Welt bereisen und ihre Karriere erst so richtig beginnen können, erklärt Hilton im "Gay Times"-Interview weiter. Eine Karriere, in der ihr das TV-Image jedoch durchaus zupass kam. Und auch wenn sich Hilton nun darüber beklagen mag - mit dem frivolen Blondinen-Ruf spielt sie noch immer.

Wer sich davon überzeugen mag, braucht bloß mal einen Blick auf ihre Instagram-Seite werfen. Die jüngste Fotoserie, die Hilton gepostet hat, zeigt sie in durchaus aufreizenden Posen - egal, ob sie sich scheinbar in der Wanne rekelt oder ein stilisiertes Softeis ihr das Dekolleté volltropft.

Ob sich wohl auch Chris Zylka die Bilder angesehen hat? Mit dem Schauspieler war Hilton seit Anfang des Jahres verlobt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die geplante Hochzeit jedoch geplatzt und Hilton inzwischen wieder Single sein. Doch wir sind uns sicher, dass dies nicht von langer Dauer sein wird. Welcher Mann könnte einer Frau mit Köpfchen schon widerstehen?

Quelle: n-tv.de