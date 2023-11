Als Neurochirurg in "Grey's Anatomy" verzückt Patrick Dempsey Frauen- und Patientenherzen. Der Schauspieler rückt nun in die Riege der "Männer mit dem größten Sex-Appeal" auf. In seiner Familie sorgt die Auszeichnung allerdings für Lacher.

Fans von "Grey's Anatomy" wissen es schon lange, nun ist Patrick Dempsey auch ganz offiziell der "Sexiest Man Alive". Das gab das "People"-Magazin bekannt. Es ist fast zwei Jahrzehnte her, dass Dempsey als Neurochirurg Derek "McDreamy" Shepherd in der erfolgreichen ABC-Serie über die Bildschirme flimmerte. Die Rolle machte den Schauspieler zum Frauenschwarm.

"Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", sagte der 57-Jährige aus Maine in der Titelgeschichte über die Auszeichnung als "Mann mit dem größten Sex-Appeal". "Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung, aber es gibt mir auch die Plattform, es für etwas Positives zu nutzen." Am meisten liegt ihm dabei das "Dempsey Center" am Herzen, das er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und deren Angehörige zu unterstützen. Zu seinen weiteren Leidenschaften gehören das Familienleben mit Ehefrau Jillian, einer Make-up-Künstlerin und Gründerin einer eigenen Kosmetiklinie, und den gemeinsamen Kindern Talula und den 16-jährigen Zwillingen Sullivan und Darby sowie der Autorennsport.

Was ging ihm also durch den Kopf, als er von der Nachricht erfuhr? "Ich war völlig schockiert und musste dann lachen: Das ist doch ein Witz, oder? Ich war schon immer die Brautjungfer", erinnert er sich lachend und spielt damit wohl auch auf seine Romantic-Comedy-Hits wie "Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen" (2002), "Verliebt in die Braut" (2008) oder "Bridget Jones' Baby" (2016). "Ich hatte das völlig vergessen und nie daran gedacht, in diese Position zu kommen. Meinem Ego geht es also gut", fügte er hinzu. Auf seine Kinder macht die Auszeichnung offenbar wenig Eindruck, wie er erzählte: "Sie machen sich nur über mich lustig, ziehen mich damit auf und finden ständig neue Gründe, warum ich es nicht sein sollte - das ist aber gut ist, denn sie halten mich jung", so Dempsey.

Im vergangenen Jahr wurde "Captain America"-Darsteller Chris Evans die Auszeichnung zuteil. Sein Vorgänger auf dem Sex-Appeal-Chefsessel war ebenfalls ein Marvel-Star: US-Schauspieler Paul Rudd. Bislang wurde nur wenigen Männer die Ehre zuteil, gleich zweimal die Auszeichnung zu erhalten. Doppeltitelträger sind Johnny Depp, Brad Pitt und Richard Gere.