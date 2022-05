Sie sei "überrascht und dankbar", sagt Edith Stehfest. Denn: In Portugal ist ein 36-Jähriger festgenommen worden, der die Frau von Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest 2012 vergewaltigt hatte. Der Mann ist wegen dieser und anderer Taten rechtskräftig verurteilt, war vor seinem Haftantritt jedoch geflohen.

Ein flüchtiger 36-Jähriger, der Sängerin und Schauspielerin Edith Stehfest vor rund zehn Jahren vergewaltigt hatte, ist gefasst. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig.

Seit 2015 sind sie und Eric Stehfest verheiratet. (Foto: imago images/Eventpress)

"Am 1. Mai 2022 konnte der Gesuchte durch zivile Einsatzkräfte der portugiesischen Polizei am Flughafen Lissabon festgenommen werden", heißt es in einer Mitteilung der Behörden. Demnach wurde der verurteilte Mann am Donnerstag nach Deutschland überführt, wo er nun seine Haftstrafe absitzen muss. "Es sind auch noch weitere Verfahren gegen ihn anhängig", erklärte eine Polizeisprecherin zudem gegenüber RTL.

Max H., wie der Täter genannt wird, hatte die damals 17-jährige Stehfest vergewaltigt, während sie bewusstlos unter Drogen stand. Ein Video der Tat gelangte später an die Polizei. Erst dadurch erfuhr Edith Stehfest 2018 von ihrem Martyrium. "Als ich das Video bei der Polizei sah, verfiel ich in eine Schockstarre", schilderte sie ihre Reaktion.

In Kinderprojekt gearbeitet?

2020 wurde ihrem Peiniger der Prozess gemacht. Er wurde wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung sowie des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Ehe das Urteil rechtskräftig wurde und er seine Gefängnisstrafe antreten sollte, flüchtete Max H. jedoch ins Ausland. Unter Annahme einer falschen Identität tauchte er offenbar in Portugal unter.

In einem Clip, den Edith Stehfest in den Storys auf ihrer Instagram-Seite postete, steht ihr die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. "Krass, mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren, weil es ein langer Kampf war", sagt sie außerdem im Gespräch mit RTL. "Es fühlt sich definitiv an wie ein Sieg - aber wie ein verrückter, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe. Es beruhigt mich sehr, dass er jetzt in Haft ist, dadurch fühle ich mich sicherer", ergänzt die gebürtige Leipzigerin.

"Wir wussten, dass er in Portugal ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Behörden das länderübergreifend nicht hinbekommen. Ich bin sehr positiv überrascht und dankbar", führt Edith Stehfest überdies in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung aus. Und sie gibt einen kleinen Einblick in ihre ganz persönliche Suche nach dem Täter: "Immer wieder haben sich Leipziger bei mir gemeldet, die ich gebeten habe, mit der kleinsten Info zur Polizei zu gehen. Einer hatte ein Bild von ihm an der Algarve gesehen. Das Krasse ist, dass der dort in einem Kinderprojekt gearbeitet haben soll. Das hat mich nicht schlafen lassen."

Mutter von zwei Kindern

Dass sie und ihre Fans nicht locker ließen, ist für Edith Stehfest ein wesentlicher Grund für den jetzigen Fahndungserfolg. "Ich bin fest davon überzeugt, dass der öffentliche Druck und der andauernde Kampf von mir und den Frauen aus meiner Community die Festnahme beschleunigt haben", sagt sie RTL.

Die als Edith Rücker geborene Künstlerin ist seit 2015 mit Schauspieler Eric Stehfest verheiratet, der unter anderem durch seine Rollen in den Serien "Unter uns" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannt wurde. Anfang 2022 nahm Eric Stehfest an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Seine Frau, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, begleitete ihn auf dem Trip nach Südafrika und unterstützte ihn vom Hotel aus mental bei seinem Dschungelcamp-Einsatz.