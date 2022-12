In den 1990er-Jahren schreibt Martin Duffy als Keyboarder von Bands wie Primal Scream und The Charlatans Musikgeschichte. Jetzt stirbt der Musiker im Alter von nur 55 Jahren an den Folgen eines Sturzes in seiner Heimatstadt Brighton.

Der Keyboarder der schottischen Kultband Primal Scream, Martin Duffy, ist tot. Sein "Seelenbruder" sei gestorben, teilte Frontmann Bobby Gillespie bei Instagram mit.

Der 55 Jahre alte Musiker sei in seinem Haus im südenglischen Brighton gestürzt und bereits am Sonntag den Folgen einer schweren Gehirnverletzung erlegen. Duffy wirkte auf allen Alben der Gruppe mit. "Er lebte, um zu lachen und Musik zu machen", schrieb Gillespie. "Er wurde von uns allen bei Scream geliebt."

Zuvor hatte die Nachricht Tim Burgess publik gemacht, der mit Duffy bei The Charlatans gespielt hat. Nachdem kurz zuvor der Tod des Specials-Sängeres Terry Hall bekannt geworden war, schrieb Burgess hinsichtlich Duffy: "Ein weiterer Tod einer wunderbaren Seele." Er widmete seinem ehemaligen Bandkollegen dann gleich mehrere Tweets.

Martin Duffy gehörte von Beginn an zu der schottischen Indie-Rock-Band Primal Scream und spielte bereits auf den ersten beiden Alben "Sonic Flower Groove" (1987) und "Primal Scream" (1989) mit. Den großen Durchbruch aber feierte die Band, deren Name auf Deutsch "Urschrei" bedeutet, 1991 mit "Screamadelica". Von dieser Zeit an zählte Duffy zur Kernbesetzung und somit neben Sänger Bobby Gillespie, Andrew Innes und dem 2014 verstorbenen Robert "Throb" Young zum festen Stamm. Das letzte Primal-Scream-Album "Chaosmosis" erschien 2016. Auch an Gillespies Soloalbum "Utopian Ashes" wirkte Duffy mit.