Im vergangenen Jahr nimmt Lauritz Hofmann als Kandidat an der Datingshow "Prince Charming" teil und gewinnt. Seither steht er in der Öffentlichkeit, doch nicht jedem gefällt seine offene Art. In Frankfurt wird er nun offenbar von Unbekannten homophob attackiert. Der 28-Jährige ist geschockt.

Aus der zweiten Staffel der schwulen TVNOW-Kuppelshow "Prince Charming" ging Lauritz Hofmann als Gewinner hervor. Zwar entwickelte sich mit dem Prinzen Alexander Schäfer keine Beziehung, allerdings steht Hofmann seither durchaus auch allein im Fokus der Öffentlichkeit. Doch ist das leider nicht immer nur mit positiven Erlebnissen verknüpft, wie der 28-Jährige bei Instagram berichtet.

In einem langen Post zeigt er sich kämpferisch. "Ich lasse mir mein Lachen nicht nehmen", heißt es dort, ehe er die Ereignisse schildert: "Angewurzelt auf dem Bürgersteig umgeben von sechs bis sieben Gestalten, die dir fremd sind. Die sich aufbauschen, dich bedrohen und nötigen. Die dich aufs Übelste beleidigen und deine Würde mit Füßen treten. Die erst noch mit dir kommunizieren und dir auf einmal eine schreckliche Seite entgegenbringen." Wie er weiter schreibt, reduzierten ihn die Unbekannten auf seine Sexualität und begannen damit, ihn deswegen zu beleidigen, "aggressiv und brutal". Er habe große Angst gehabt. "Meine Tränen kamen (...) ich realisierte, in welcher Gefahr ich mich eigentlich befand. Wie das Ganze hätte ausgehen können."

Bereits am Sonntagmorgen hatte Hofmann in einer Instagram-Story sichtlich angeschlagen mitgeteilt, nach einer Partynacht in Frankfurt auf offener Straße homophob beleidigt und verprügelt worden zu sein. "Ich bin vor der Konstablerwache, und ich kann euch eines sagen: Ich wurde gerade angegriffen, ich wurde sehr homophob angegriffen, mitten in Frankfurt", berichtete er, ging aber nicht weiter ins Detail. Doch soll es "sehr krasse" Videos von dem Vorfall geben, die der Polizei vorlägen.

"Polizei kommt seit einer Stunde nicht"

Eingegriffen hat offenbar niemand, und auch die Polizei ließ sich Hofmann zufolge Zeit. "Ich habe die Polizei gerufen, die Polizei kam nicht. Ich stehe hier, wie man vielleicht sieht, in der Alten Gasse seit circa einer Stunde, und die Polizei kommt seit einer Stunde nicht." Wie er jetzt schreibt, habe er inzwischen erfahren, dass ein Schichtwechsel der Grund dafür gewesen sei und dass "es dadurch irgendwie 'versäumt' wurde, dann platzt mir wirklich der Kragen! So etwas darf nicht passieren! Nicht in Frankfurt und nicht in Deutschland! Das alles hätte auch anders ausgehen können! Ich werde diesem Versäumnis nachgehen!"

Dass ihm so etwas überhaupt passieren würde, hätte er nicht für möglich gehalten, so Hofmann am Sonntag: "Krass, hätte ich nicht gedacht, 2021 und man wird auf der Straße angegriffen, man wird verprügelt, weil man das gleiche Geschlecht liebt." Daher sei es ihm umso wichtiger, auf das Thema aufmerksam zu machen, was er nun noch einmal wiederholt. Schon mit seiner Teilnahme an "Prince Charming" wollte er gemeinsam mit den anderen Kandidaten für mehr Akzeptanz und gegen LGBTQ-Feindlichkeit kämpfen.