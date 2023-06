Die Briten sind etwas später dran als die Deutschen, aber die Botschaft ist dieselbe: Alles Gute zum Vatertag - das wünscht auch Prinz William allen anderen Vätern auf der Welt. Wie schön die Zeit mit dem Nachwuchs sein kann, zeigt ein Bild des Royals mit seinem Nachwuchs.

"Happy Father's Day": Der britische Thronfolger Prinz William hat mit einem Foto von sich und seinen Kindern zum britischen Vatertag gegrüßt. Auf dem Bild, das auf dem Twitter-Account des Kensington-Palasts veröffentlicht wurde, ist der ältere Sohn von König Charles III. auf einer Holzbank zu sehen. Zu seiner Rechten sitzt Prinzessin Charlotte im blauen Blümchenkleid und weißer Strickweste. Auf der anderen Seite schmiegt sich Prinz George an seinen Papa. Um beide hat William die Arme gelegt. Auf dem Schoß seines freudestrahlenden Vaters sitzt der kleine Prinz Louis.

Louis hatte am Samstag bei der Geburtstagsparade für den König, "Trooping the Colour", seinem Großvater Charles wieder einmal die Show gestohlen. Beispielsweise hielt er sich die Nase zu, als er in der Kutsche mit seinen Geschwistern die Prachtstraße "The Mall" hinunterfuhr - wohl wegen des Pferdemists. Auf dem Balkon des Buckingham-Palasts salutierte er später zum Entzücken der Royal-Fans den vorbeifliegenden Flugzeugen.

William, der am kommenden Mittwoch seinen 41. Geburtstag feiert, überraschte die Öffentlichkeit am Wochenende mit einem Interview, das er der "Times" gegeben hatte. Der britischen Zeitung verriet er, dass er sich noch stärker als bisher dem Problem der Obdachlosigkeit annehmen will. Er deutete an, dass er sein Grund- und Immobilienportfolio dazu nutzen will, Sozialwohnungen zu schaffen. Wie das genau funktionieren soll, wollte er aber noch nicht verraten.

Der Thronfolger tritt mit seinem Engagement in die Fußstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana, die ihn schon im Alter von elf Jahren zum Besuch in ein Obdachlosenheim mitnahm. Er wolle auch seine eigenen Kinder mit der harten Realität obdachloser Menschen konfrontieren, so der Prinz. "Ich glaube, das ist in unser aller Interesse. Es ist der richtige Weg, Kindern zum rechten Zeitpunkt mit dem richtigen Dialog zu begegnen, damit sie Verständnis haben können", sagte William.