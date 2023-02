Manchmal sagt ein kurzer Clip mehr als 1000 Worte. So veröffentlicht Laura Papendick nun ein Video, in dem unter anderem kleine Schuhe, Mützen mit der Aufschrift "Mom" und "Dad" und schließlich ein Ultraschallbild zu sehen sind. Kurzum: Die RTL-Moderatorin erwartet ein Kind mit Alexander Hindersmann.

Es gibt so einige Möglichkeiten mitzuteilen, dass man schwanger ist: Man kann es einfach schreiben, seinen Babybauch in die Kamera halten - oder aber einen Clip mit vielen absolut eindeutigen Hinweisen posten. Für letztere Variante hat sich RTL-Moderatorin Laura Papendick entschieden.

So postete die 34-Jährige auf ihrer Instagram-Seite ein Video, das keine Fragen offen lässt. Zu Beginn ist ein Lederetui mit Herz-Verzierung zu sehen, in dem vermutlich der Mutterpass Platz findet. Während Papendick und ihr Freund Alexander Hindersmann über das ganze Gesicht strahlen, schwenkt die Kamera über Baseballcaps mit der Aufschrift "Mom" beziehungsweise "Dad" und ein paar Turnschuhe in Baby-Größe. Schließlich präsentiert das glückliche Elternpaar auch noch ein Ultraschallbild.

"Vorfreude ist riesig"

"Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig", schreibt Papendick zu dem Post, für den sogleich Glückwünsche eintrudeln. RTL-Kollegin Angela Finger-Erben etwa schreibt: "Aaaaaahhhh! Glückwunsch. Freu mich sehr für euch!" Und die RTL-Sportredaktion merkt an: "Was für schöne News!"

Die ehemalige Profischwimmerin Papendick war im Mai 2021 von Sport1 zur RTL-Gruppe gewechselt, wo sie seither unter anderem in der Formel 1 und der UEFA Europa League als Moderatorin im Einsatz war. Wenig später kam sie mit dem jetzigen Vater ihres Kindes, Alexander Hindersmann, zusammen.

Der ebenfalls 34-Jährige ist den RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauern auch nicht unbekannt. Hindersmann nahm 2018 an der fünften Staffel von "Die Bachelorette" teil, in der er das Herz der Rosenverteilerin Nadine Klein eroberte. Die TV-Liebe ging jedoch rasch in die Brüche. Im Jahr darauf nahm Hindersmann einen weiteren Anlauf, um nun bei der neuen "Bachelorette" Gerda Lewis zu landen. In der Mitte der Show gab er jedoch freiwillig auf. Auch bei einem anschließenden Ausflug zu "Bachelor in Paradise" fand er keine Liebe. Tja, manchmal begegnet man der Partnerin oder dem Partner fürs Leben halt doch noch außerhalb eines Dating-Formats ...