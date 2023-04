Seit knapp zwei Jahren ist Eva Benetatou Mutter eines Sohnes. Das ist für sie jedoch kein Grund, sich nicht splitterfasernackt für den "Playboy" ablichten zu lassen. Im Gegenteil! Und so lässt sie pünktlich vor ihrer Teilnahme an "Kampf der Realitystars" in dem Magazin die Hüllen fallen.

Woher kennen wir Eva Benetatou nochmal? Ach ja, vom "Bachelor". Und von "Promi Big Brother". Und von "Promis unter Palmen". Und natürlich vom "Sommerhaus der Stars", in dem sie mit ihrem damaligen Freund und Verlobten Chris Broy von Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold und dessen Entourage nach Strich und Faden gemobbt wurde.

In einer Woche wird Benetatou ihrer Reality-TV-Vita eine weitere Station hinzufügen. Ab 19. April ist sie nämlich bei "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI zu sehen. Da ist es doch höchste Zeit, sich vorher noch geschwind für den "Playboy" auszuziehen. Gedacht, getan. Und so können die Leser - und natürlich auch die Leserinnen - des Magazins die 31-Jährige in der Mai-Ausgabe so bewundern, wie Gott sie schuf.

Sie plädiert an alle Mütter, sich "wohl und frei" zu fühlen. (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Mai 2023)

Aber hey, natürlich legt Benetatou ihren Nackedei-Auftritt nicht bloß hin, um damit auf ihr nächstes Fernseh-Abenteuer aufmerksam zu machen. Wie die meisten Frauen im "Playboy" hat auch sie selbstverständlich eine Mission. Und die hängt mit ihrem Sohnemann George Angelos zusammen, den sie im Juni 2021 bekam, nachdem sie Broy mitten in ihrer Schwangerschaft verlassen hatte.

"Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben", weiß Benetatou im "Playboy"-Gespräch zu berichten. Doch sie dürften sich "wohl und frei fühlen", findet sie. "Gerade auch Müttern, die wie ich Single sind, möchte ich sagen: Gebt nie den Glauben an euch auf, seid mutig, und schaut, was ihr schon alles erreicht habt!"

Ihre Fans werden sich über diese Bilder freuen, ist sich Benetatou sicher. (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Mai 2023)

Mit Verve fügt Benetatou hinzu: "Nur weil man Mutter ist, hört man nicht auf, Frau zu sein." Sie wisse, dass es viele ihrer Fans in den sozialen Netzwerken freuen werde, sie im "Playboy" zu sehen - "Männer und Frauen übrigens!", betont sie.

Nach ihren Erfahrungen im "Sommerhaus" bringt Benetatou im Interview mit dem Magazin auch noch ein anderes Thema erneut aufs Tapet, das ihrer Ansicht nach "viel zu selten ans Licht kommt": Mobbing. "Ich habe mit dem Thema abgeschlossen, aber es hat viel in mir bewirkt. Ich wurde dadurch eine Art Vertrauensperson für andere Leute. Es kommen immer wieder Menschen auf mich zu und sprechen mit mir darüber, wenn sie ausgegrenzt oder gemobbt werden", erklärt die Reality-TV-Darstellerin, die früher auch mal Flugbegleiterin war.

Eine Mitgliedschaft im "Mile High Club" strebt sie wohl nicht an. (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Mai 2023)

Dementsprechend plaudert Benetatou auch über ihre einstige Profession ein wenig aus dem Nähkästchen. "Eines kann ich klarstellen: Wir sind nicht nur Saftschubsen", bricht sie eine Lanze für ihren ehemaligen Berufsstand. Schließlich habe sie an Bord auch viele medizinische Notfälle erlebt und große Verantwortung getragen.

"Diese Geschichten über Piloten und Flugbegleiterinnen - da ist schon was Wahres dran …", wird Benetatou dann sogar intim. Mit dem Mythos vom Sex auf der Flugzeugtoilette räumt sie dagegen auf. Damit dem sogenannten Mile High Club beizutreten, hält sie zumindest für keine gute Idee: "Weil man dort garantiert erwischt wird!" Wer dem Club dennoch unbedingt beitreten wolle, solle lieber eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen, sagt Benetatou lachend: "Pilot werden!"

Benetatou ziert das deutsche "Playboy"-Cover im Mai. (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Mai 2023)

Eva Benetatou im "Playboy" Weitere Motive von Eva Benetatou gibt es exklusiv nur beim "Playboy".

Nachdem sie nicht nur beim damaligen "Bachelor" Mangold abgeblitzt, sondern inzwischen auch bei ihrem Ex-Verlobten Broy abgemeldet ist, geht Benetatou aktuell ohne Mann an ihrer Seite durchs Leben. Wer bei ihr landen will, darf sich gerne eine Scheibe von der Leichtigkeit in ihrem Geburtsland Griechenland abschneiden. "Deutsche dürften gerne frecher und direkter sein und das Herz auf der Zunge tragen", lautet ihr Ratschlag.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung wird Benetatou in Sachen Traummann noch etwas konkreter: "Der Mann sollte mit beiden Beinen im Leben stehen, mir gewachsen sein, einen Beruf haben, Ziele verfolgen, fürsorglich sein, mir eine Sicherheit im Leben geben, mich an die Hand nehmen und mir die Welt zeigen!" Außerdem müsse er eben akzeptieren, dass sie schon ein Kind habe und Mama sei. Und wer sicher gehen will, dass sie deshalb noch lange nicht aufgehört hat, auch eine Frau zu sein, braucht ja nur den "Playboy" aufzuschlagen.