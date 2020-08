Rebel Wilson hat einiges an Gewicht verloren. Ihr Plan, sich 2020 gesünder zu ernähren, trägt demnach Früchte. Und so macht die Schauspielerin nun unter Wasser als erschlankte Meerjungfrau eine gute Figur.

US-Schauspielerin Rebel Wilson hat den Kilos und der ungesunden Ernährung den Kampf angesagt. 2020 sollte für sie das Jahr der Gesundheit werden, und das hatte den Verlust einiger Kilogramm zur Folge. Nun präsentiert sich die gebürtige Australierin einmal mehr ihren Instagram-Followern in neuer Form und gibt die wendige Arielle.

Zwei Unterwasser-Fotos aus dem Pool hat die 40-Jährige hochgeladen, weitere Einblicke gibt es in ihrer Story. Dazu schreibt sie: "Zweifelt nie mehr an meinen Fähigkeiten als Meerjungfrau."

Verzicht auf Zucker und Junk Food

Wilson gab zu Beginn der Abnehmphase an, zukünftig auf "Zucker und Junk Food" verzichten zu wollen. Nach den Feiertagen Ende 2019 sei das zwar schwierig für sie, sie wolle es aber durchziehen, sagte die "Isn't It Romantic"-Darstellerin damals. Und trotz Corona-Quarantäne und damit einhergehender Langeweile ist sie ganz offensichtlich am Ball geblieben.

In einer australischen Radioshow verriet Wilson Mitte Juni, wo bei ihr der sprichwörtliche Hase im Pfeffer liegt, wenn es ums Essen geht: "Ich arbeite nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der emotionalen". Sie neige nämlich dazu, zu essen, wenn sie gestresst sei. Das sei gerade durch den Lockdown eine große Herausforderung gewesen. "Ich bin eine emotionale Esserin. Also habe ich versucht, daran zu arbeiten, indem ich viele Podcasts zu dem Thema gehört habe, um zu lernen und zu wachsen", erklärte sie weiter und zeigte sich optimistisch, nach dem Lockdown "schlank und super definiert" zu sein.

Ihr Zielgewicht läge bei 75 Kilogramm, sagte Rebel Wilson zu Beginn ihres Gesundheitsjahres. Wie viel sie aktuell noch auf die Waage bringt, ist zwar nicht bekannt. Doch ist der Gewichtsverlust bereits deutlich zu sehen, wie auch ein kurz zuvor gepostetes Bild zeigt, auf dem sie ein gelbes Kleid mit tiefem Ausschnitt trägt. Allzu weit dürfte sie von ihrem Ziel also nicht mehr entfernt sein.