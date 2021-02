Immer wieder stellt Rihanna unter Beweis, dass sie selbst das beste Aushängeschild für ihre eigenen Produkte ist. Dieses Mal stellt sie glänzende Shorts in den Fokus, und doch lenken andere Details von dem fliederfarbenen Stück Stoff ab. Ihren Fans gefällt es.

Rihanna gewährt ihren Fans mal wieder einen tiefen Blick in ihre Privatestes und präsentiert sich so, wie sie sich im Lockdown daheim womöglich am wohlsten fühlt. Auf einem bei Instagram geposteten Foto trägt sie nichts als Boxershorts aus fliederfarbenem Satin, während sie vor dem Pool posiert. Es handelt sich dabei wohl um ein Produkt aus der aktuellen Kollektion ihres Unterwäschelabels "Savage X Fenty", allerdings sind die Shorts eigentlich für die Herren der Schöpfung gedacht.

Die 32-jährige Sängerin kann aber natürlich alles tragen, vor allem dann, wenn sie es mit so gut wie nichts kombiniert. Oben herum ist Rihanna nämlich nackt, ihre Brüste bedeckt sie lediglich mit einem Arm. Dazu schreibt sie, dass sie diesen Abend mal keine Dessous tragen wolle - was ein Zitat aus einem Song des jamaikanischen Dancehall-Künstlers Popcaan und dessen Song "Naked" ist.

Tätowierter und umgehängter Schmuck

Und sind die Shorts auch das einzige Kleidungsstück an Rihannas Körper, gibt es ansonsten noch jede Menge tätowierten sowie umgehängten Schmuck zu entdecken. Unter anderem trägt sie eine Perlenkette aus Lavendel-Jade, ein seltenes und daher teures Material. Dazu baumeln an ihren Ohren fette Ohrringe und ein ebenfalls fliederfarbener Jade-Buddah hängt an einer Kette um ihren Hals. Vervollständigt wird der Look durch einen monströsen Ring und einen dazu passenden Armreif. Die Haare trägt Rihanna nach hinten gekämmt, das Make-up ist dezent, vom roten Lippenstift aus der eigenen Beautylinie mal abgesehen.

Bei den Fans der Musikerin kommt das gut an, es konnte schon mehr als neun Millionen Likes sammeln, und auch Kolleginnen wie Rapperin BIA schreiben lobende Kommentare unter das Bild. Rihanna selbst ist eben immer noch die beste Werbeplattform für ihre Produkte. Zuletzt konnte sie aber auch ihren Freund ASAP Rocky dazu bewegen, die Werbetrommel für sie zu rühren. Immerhin sollen viele Teile aus der Beauty- und der Unterwäschelinie für beide Geschlechter funktionieren.

"Inklusivität war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Ich denke nicht wirklich darüber nach", sagte Rihanna mal während einer Modenschau von Savage X Fenty. "Wenn ich mir etwas vorstelle, dann so, dass jeder, den ich kenne und liebe, ein Teil davon sein kann. Ich möchte Dinge entwerfen, die ich an den Menschen sehen kann, die ich kenne, und die kommen in allen verschiedenen Formen, Größen, Rassen, Religionen", so die Unternehmerin weiter. Gut möglich also, dass die fliederfarbene Shorts morgen schon wieder in ASAP Rockys Unterwäscheschublade liegt.