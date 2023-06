Salma Hayek lädt in die Sauna

Der Sommer kommt gerade auf Touren. Doch was ein echter Wellness-Fan ist, der bringt seinen Kreislauf auch zu dieser Jahreszeit mit einem Saunagang in Schwung. Salma Hayek scheint von diesem Menschenschlag zu sein. Mit schweißtreibenden Schnappschüssen sorgt sie für Aufsehen.

Aktuell träumen die meisten Menschen wohl eher von einem Sprung ins kühle Nass. An einen Gang in die Sauna denken wohl nur einige besonders hartgesottene Finnen - und Schauspielerin Salma Hayek. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass sie ihre knapp 25 Millionen Instagram-Fans jetzt mit ein paar Fotos aus der Schwitzkabine in Wallung bringt.

Genau genommen postete die 56-Jährige zwei Fotos, die sie bei ihrem Wellness-Programm zeigen. Wie es sich gehört, ist sie in der Sauna nackt. Aber keine Sorge: Die entscheidenden Stellen hat sie mit Handtüchern bedeckt. So ausgestattet lümmelt sie im Liegen auf der Saunabank.

Ein Hoch auf die "World Wellbeing Week"

Sie mache sich die heilende Kraft der Sauna zunutze und schwitze sich den Stress der Woche aus dem Körper, schreibt Hayek zu ihrem Post. Dazu verweist sie auf die "World Wellbeing Week". Tatsächlich befinden wir uns gerade mitten in der weltweiten Woche des Wohlbefindens, die vor fünf Jahren erstmals ausgerufen wurde und seither jährlich stattfindet.

In dieser Woche soll auf alle Aspekte besonders geachtet werden, die einem ein Leben in Zufriedenheit bescheren - von einem erfüllenden Job über finanzielle Sicherheit bis hin zu physischer, mentaler und emotionaler Gesundheit. Auch der achtsame Umgang untereinander, die Sorge um die Gemeinschaft und der Schutz der Umwelt stehen im Fokus.

Ob Hayeks Fans sich darüber tatsächlich Gedanken machen, ist allerdings fraglich. Die Anmerkungen in der Kommentarspalte deuten dann doch eher darauf hin, dass der Post für sie vor allem eine schweißtreibende Angelegenheit ist. "Die schönste Frau, die ich je gesehen habe", schreibt etwa ein Nutzer. "Du brauchst die Sauna gar nicht aufzuheizen. Das hast du schon erledigt, als du hineingegangen bist", merkt ein anderer an. Und ein Dritter schreibt: "Ich hasse Handtücher." Na, na, na!