Lange waren sie verlobt, mehrere Hochzeitstermine standen schon fest. Doch am Traualtar wartete François-Henri Pinault jedes Mal vergeblich auf Salma Hayek. Sie habe so viel Angst vor der Ehe gehabt, dass sie mehrfach Reißaus nahm, verrät die Schauspielerin nun.

Manche Menschen brauchen bei wichtigen Entscheidungen einen Schubser in die richtige Richtung. Um vor den Traualtar zu treten, war bei Salma Hayek aber noch viel mehr nötig. Wie die mexikanische Schauspielerin verrät, habe ihr die Vorstellung einer Heirat so viel Angst bereitet, dass ihr Ehemann François-Henri Pinault und ihre Verwandten sie für das Jawort wortwörtlich zum Standesamt "zerren" mussten. Damals habe sie jede erdenkliche Entschuldigung benutzt, um zuvor geplante Trauungen wieder abzusagen.

Die Eheschließung am Valentinstag 2009 sei für sie eine völlige Überraschung gewesen, so die "Magic Mike's Last Dance"-Darstellerin gegenüber "Glamour". "Es war wie eine Intervention", sagte sie. "Meine Eltern, mein Bruder, sie haben sich alle gegen mich verbündet. Ich hatte eine Heiratsphobie." Gemeinsam hätten sie die 56-Jährige zum Gerichtsgebäude "gezerrt".

"Nicht an die Ehe geglaubt"

Auch den Grund für eine normale, standesamtliche Hochzeit verriet Hayek: Sie habe Ja zur Ehe gesagt, sei dann aber nie zu den vereinbarten Terminen erschienen. Der "Times of India" hatte sie bereits im Jahr 2015 verraten, dass Pinault ihr drei Heiratsanträge machen musste, bevor sie schließlich einwilligte, da sie "eigentlich nicht an die Ehe geglaubt" habe. "Ich wollte ihn nicht heiraten. Er hat es lange versucht, und ich habe Ja gesagt, und dann bin ich nicht aufgetaucht“, sagte sie. "Und er ging nicht weg, als ich nicht auftauchte." Hayek und der milliardenschwere Manager wurden 2007 Eltern einer Tochter namens Valentina.

Nach der Eheschließung 2009 sei sie sehr froh gewesen, dass sich die Dynamik ihrer Beziehung nicht geändert habe, sagte Hayek nun. "Und danach sagte ich: 'Oh, es ist okay. Ich fühle mich nicht anders.' Und ein bisschen später sagte ich: 'Okay, das ist irgendwie aufregend.'" So habe sich das Paar entschlossen, sein Eheversprechen noch einmal vor Familie und Freunden zu wiederholen. Seitdem feiert es zweimal im Jahr Hochzeitstag.