Ende Januar wirft Arnold Schwarzenegger mit einem Bild von sich Fragen auf. Es zeigt ihn in Gestalt von Göttervater Zeus. Was will uns der "Terminator" damit sagen? Das Rätsel ist nun gelöst.

Einen ganzen Film mit Arnold Schwarzenegger als Zeus wird es wohl so schnell nicht geben. Wohl aber einen Werbeclip. Diesen lud der 74-Jährige nun auf seiner Instagram-Seite hoch und lüftete so das Geheimnis, was es mit seiner Aufmachung als Göttervater auf sich hat.

Schließlich hatte "Arnie" bereits Ende Januar ein Foto von sich mit Rüstung, wallender Mähne und weißem Rauschebart veröffentlicht. Darauf waren lediglich sein Name, der Name von Zeus und der Februar 2022 als Datum vermerkt.

Dass es sich um die Ankündigung einer Werbung handeln könnte, hatten da schon viele vermutet. Am Sonntag steht in den USA mit dem Super Bowl das Finale in der nationalen Football-Liga an. Speziell für dieses Ereignis werden regelmäßig aufwendige Werbespots produziert. Auch dafür, sie während des größten Einzelsportereignisses der Welt im Fernsehen platzieren zu können, stürzen sich große Unternehmen in Unkosten. Für 30 Sekunden zahlten Marken zuletzt über fünf Millionen Dollar.

Eine Spritztour mit Hera

Schwarzenegger wirbt als Zeus für den Autohersteller BMW. Ihm zur Seite steht keine Geringere als Schauspielkollegin Salma Hayek, die als Hera die Frau des Göttervaters verkörpert.

Es sei Zeit für sie und ihren Mann in Rente zu gehen, sagt Hera zu Beginn des Clips. Den Ruhestand genießen beide dann schließlich im kalifornischen Palm Springs. Als Herrscher über Blitz und Donner hilft Zeus jedoch immer noch mehr oder weniger gerne mit seinen göttlichen Fähigkeiten aus, wenn andere ein Problem mit elektrischem Gerät haben.

Eine wirkliche Herausforderung stellt das jedoch nicht für ihn dar. Erst als Hera mit einem vollelektrischen BMW iX vorfährt, blüht er wieder auf. Zum Song "Electric Avenue" von Eddie Grant unternimmt er mit seiner Frau auch sogleich eine Spritztour.

Er habe riesigen Spaß daran gehabt, diesen Clip zu drehen, schreibt Schwarzenegger in seinem Kommentar. Und das ist ihm durchaus zu glauben.