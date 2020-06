Auf den Schauspielbühnen der Hauptstadt war Jürgen Holtz zuhause. Bekannt wurde er mit der TV-Serie "Motzki" - darin mimte der gebürtige Berliner einen DDR-Hasser. Nach langem Krebsleiden ist der 87-Jährige nun gestorben.

Der Berliner Schauspieler Jürgen Holtz ist tot. Das bestätigte das Berliner Ensemble. Holtz starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Holtz hatte an mehreren großen deutschen Theatern gearbeitet und wurde im Fernsehen als nörgelnder "Motzki" bekannt. In der ARD-Serie nahm er satirisch die deutsch-deutsche Vereinigung in den Blick. Noch im vergangenen Jahr hatte Holtz eine große Theaterrolle übernommen.

Am Berliner Ensemble spielte er Anfang 2019 im Drama von Bertolt Brecht den Physiker Galileo Galilei, Regie führte damals der Theatermacher Frank Castorf. Die Premiere dauerte fast sechs Stunden - und Holtz spielte das Stück stellenweise splitternackt. Holtz war gebürtiger Berliner, studierte Schauspiel in der DDR und arbeitete dort an mehreren Bühnen und für die Defa. Anfang der 1980er Jahre setzte er seine Karriere in Westdeutschland fort.

Auch in Filmen war er zu sehen, etwa in der DDR-Komödie "Good Bye, Lenin!" und in Margarethe von Trottas Porträtfilm "Rosa Luxemburg". In der ARD-Serie "Motzki" mimte er ab 1993 den DDR-Hasser. Geschaffen wurde die Serie vom Drehbuchautor Wolfgang Menge, der auch "Ekel Alfred" ins Fernsehen gebracht hatte. Motzki war eine heikle Rolle, die dem Schauspieler auch Kritik von einigen Zuschauern einbrachte. Holtz sei "ein Grantler, ein feiner Gedankenverfertiger im Sprechen, ein König des Monologs", schrieb 2013 eine Jury von der Stiftung Preußische Seehandlung. Sie sprach Holtz damals den Theaterpreis Berlin für herausragende Verdienste um das deutschsprachige Theater zu.

Eine Theaterrolle brachte Holtz zwei besondere Ehrungen: Für seine Darstellung als der Alte im Drama "Katarakt" von Rainald Goetz erhielt er den Gertrud-Eysoldt-Ring und wurde vom Magazin "Theater heute" zum Schauspieler des Jahres gekürt.