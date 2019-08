Die US-Schauspielerin Selma Blair macht einen ansehnlichen Köpper in den heimischen Pool und gewährt ihren Followern bei Instagram einen Blick auf ihr nacktes Hinterteil. Angesichts ihrer Erkrankung ist das bemerkenswert.

Man kann zunächst nicht ganz glauben, was man sieht. Hat die Badennixe auf dem Instagram-Foto etwa kein Höschen an? Tatsächlich hat Selma Blair offenbar auf das Unterteil zum Oberteil verzichtet, als sie sich in die Fluten ihres Pools stürzt.

Die 47-jährige Schauspielerin lässt sich von ihrer Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose nicht unterkriegen und steckt ganz offenbar trotz aller Probleme, die diese mit sich bringt, voller Lebensfreude. Die letzten Tage verbrachte Blair viel Zeit mit ihrem achtjährigen Sohn Arthur Saint am heimischen Pool und wagte nun einen sportlichen Kopfsprung ins kühle Nass.

"Ich gebe nicht auf"

Auf einer zuvor geposteten Foto-Collage sieht man allerdings, dass es bereits der zweite Anlauf war, nur wurde der erste Versuch von Söhnchen Arthur Saint sabotiert. Noch ehe sich Blair richtig in Position bringen konnte, schubste der Achtjährige seine Mutter vom Beckenrand. "Manchmal zweifele ich an der Ethik von Kindern. Ich bereite mich aufs Tauchen vor. Eine wirklich große Sache für mich. Doch dann fühle ich eine kleine Hand an meinem Bikini und verliere die Koordination", schreibt Blair zu dem ersten Post.

Beim zweiten Anlauf dann aber geht alles glatt. "Sieg! Ich gebe nicht auf", schreibt sie dieses Mal dazu. Wo allerdings das Höschen der Schauspielerin geblieben ist, bleibt offen.

Im Oktober des vergangenen Jahres machte Blair ihre Erkrankung öffentlich, thematisiert sie seither immer wieder in den sozialen Medien und macht auch auf den roten Teppichen keinen Hehl daraus. Mittlerweile braucht sie einen Gehstock, das Sprechen fällt ihr immer schwerer. Umso erstaunlicher ist es also, dass ihr ein solch eleganter Kopfsprung direkt beim zweiten Anlauf und dem ersten ohne Störenfried Arthur Saint gelungen ist.