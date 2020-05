In den vergangenen Jahren richten sich immer wieder sorgenvolle Blicke in Richtung von Selma Blair. Schließlich lässt die Schauspielerin die Öffentlichkeit an ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung teilhaben. Doch nun überbringt die 47-Jährige eine andere traurige Nachricht: Ihre Mutter ist gestorben.

Selma Blair trauert um ihre Mutter, die "friedlich in ihrem Haus verstorben ist". Die Schauspielerin erinnert an Molly Cooke mit einem Schwarz-Weiß-Porträt von ihrem Hochzeitstag und einigen rührenden Zeilen auf Instagram. "Meine erste Person. Mein tiefstes Herz schlägt noch immer mit dem, was du mir gegeben hast. Ich verehre dich, Mama", schreibt Blair in dem Post.

"Molly Cooke ist gestern gestorben. In ihrem Haus. Sie war beeindruckend, lustig, schnell von Begriff, auffallend und großzügig. Sie gab einem ihr letztes Hemd - eine Eigenschaft, die ich mir angeeignet habe. (...) Meine Mutter war eine brillante Richterin und eine der wenigen Frauen in ihrem Jurastudium", so der Hollywood-Star weiter. Blair beschreibt ihre Mutter außerdem als ihre "erste Stilikone, meine Muse, mein Preis".

In Quarantäne in L.A.

Die Schauspielerin befindet sich mit ihrem achtjährigen Sohn Arthur und ihrem Freund Ron Carlson aufgrund des Corona-Lockdowns momentan in Quarantäne in Los Angeles. Als Teil der immungeschwächten Risikogruppe gehört die 47-Jährige zu den am stärksten gefährdeten Personen in der Corona-Krise.

Hintergrund ist die Multiple-Sklerose-Erkrankung, die 2018 bei Blair diagnostiziert wurde. Seither geht die Schauspielerin offen damit um. Zur Oscar-Verleihung 2019 etwa erschien sie mit einem Gehstock. Auf ihrer Instagram-Seite zeigte sie sich mit Glatze - möglicherweise die Folge einer intensiven Behandlung ihrer Erkrankung, die normalerweise keinen Haarausfall verursacht.

Die am 23. Juni 1972 geborene Blair begann ihre Schauspielkarriere in den 90er-Jahren. Mit dem Teenager-Drama "Eiskalte Engel" feierte sie 1999 ihren Durchbruch. Später wirkte sie auch in Streifen wie "Natürlich blond", "Super süß und super Sexy" oder "Hellboy" mit. Zuletzt sah man sie unter anderem in der Netflix-Serie "Another Life".