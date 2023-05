Zu Ehren von Karl Lagerfeld geben die Promis bei der Met-Gala alles in Sachen Mode. Zwar stehen bei dem Fashion-Event gewagte und kuriose Gewänder im Fokus, doch es gab auch zwei süße Überraschungen in Persona von Tennis-Star Serena Williams und Model Karlie Kloss.

Bei den sogenannten Fashion-Oscars, der Met-Gala in New York, stehen eigentlich die Outfits im Vordergrund, aber Tennis-Superstar Serena Williams hatte eine besondere Überraschung: ihren wachsenden Babybauch. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin und ihr Ehemann Alexis Ohanian posierten nicht nur verliebt auf den bekannten Treppen des Modeevents, sondern zeigten sich auch in ihren glamourösen Roben auf Instagram. Zum Foto schreibt Williams: "Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met-Gala eingeladen hat."

Auf einigen der Fotos hat sie zudem ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Babybauch unter dem schwarzen Gucci-Kleid betonen. Vor Ort sagte sie zu Reportern sichtlich stolz: "Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang". "Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken." Williams, die ihre Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, hat seit 2017 bereits eine Tochter.

Strahlend schön mit Babybauch: Karlie Kloss in glänzender Robe bei der Met-Gala. (Foto: picture alliance / newscom)

Aber nicht nur Williams bezauberte durch Baby-News, auch unter Supermodels Karlie Kloss ebenfalls schwarzer Robe von Loewe war der Babybauch nicht zu übersehen. Kloss ist mit Joshua Kushner verheiratet, dem Bruder von Jared Kushner, der Schwiegersohn und ehemalige Chefberater des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Kloss und Kushner begrüßten 2021 ihr erstes Kind, einen Sohn.

Die diesjährige Met-Gala steht ganz im Zeichen des 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. Die Roben der Stars ehren den Modeschöpfer, der besonders als Chefdesigner von Chanel bekannt war, aber auch für die Häuser Fendi und Balmain arbeitete. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers werden in dem New Yorker Metropolitan Museum am Central Park in der Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" zu sehen sein - darunter auch ein Nachbau des Schreibtischs sowie zahlreiche von ihm entworfene Kleidungsstücke. Mit dem Met-Ball wird diese Ausstellung eröffnet.