Vor sechs Jahren wird bei Shannen Doherty Brustkrebs diagnostiziert. Seither kämpft sie gegen die Krankheit an, durchläuft mehrere Chemotherapien. Im Interview erklärt die Schauspielerin jetzt, nicht ans Aufgeben zu denken und welche Dinge ihr heute wichtig sind.

Shannen Doherty kämpft weiter gegen den Brustkrebs. Sie möchte sich niemals so verhalten, als würde sie sterben, sagte der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star in der Sendung "Good Morning America". "Ich werde weiter kämpfen, um am Leben zu bleiben", fügte sie hinzu. Darum gefalle ihr die Idee, eine "Bucket List" zu erstellen, auch nicht besonders. Sie wolle keine Dinge abhaken, die sie vor ihrem Tod erledigt hat, so die Schauspielerin.

Bei Doherty wurde 2015 Brustkrebs diagnostiziert. Im Februar 2020 gab sie bekannt, dass der Krebs zurückgekehrt sei, im vierten Stadium der Krankheit. Die 50-Jährige sagte nun, sie sei damit beschäftigt, "ihr Leben zu leben" sowie "viel Zeit mit Freunden und Familie" zu verbringen und weiterzuarbeiten.

Arbeit "erfüllender" denn je

"Viele Leute, bei denen Stadium vier diagnostiziert wird, werden abgeschrieben", so Doherty. "Es wird davon ausgegangen, dass sie nicht oder nicht mit voller Leistung arbeiten können, und das ist nicht wahr." Sie fügte hinzu, dass sie die Arbeit heute "erfüllender" denn je finde.

"Variety" erklärte Doherty über ihre derzeitige Behandlung außerdem: "Ich nehme Tabletten. Eine davon nehme ich jeden Tag und werde es für den Rest meines Lebens tun. Die andere nehme ich, bis mein Körper nicht mehr darauf reagiert." Sie lasse ihre Blutwerte einmal im Monat checken. Alle sechs Monate gebe es weitere Scans. Es gehe darum, das durchzuziehen und zu hoffen, dass man so lange wie möglich bei einem Verfahren bleibe: "Dass mein Körper auf das anspricht, was ich gerade mache, und ich es so lange wie möglich ausdehnen kann. Denn irgendwann werden wir eine andere Behandlung haben, wir werden etwas Neues haben."